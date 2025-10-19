El Alondras visita A Estrada para recuperar sensaciones

El Alondras visita esta tarde al CD Estradense (17.00 horas) en su encuentro de la séptima jornada. Tanto los alondristas como los locales llegan a la cita de hoy en una racha similar y con la necesidad de regresar a la senda de las victorias. El Alondras, tras un inicio de campaña impoluto, lleva tres encuentros sin ganar. La semana pasada perdieron por 1-3 con el UD Somozas y en las dos jornadas anteriores los cangueses empataron frente al Atlético Coruña Montañeros y perdieron contra el Arosa.

Los de A Estrada, por su parte, vienen de caer por 2-0 en la cancha del Lugo B y anteriormente sumaron dos empates seguidos frente a Gran Peña y Silva SD. De momento el colchón de ambos es bueno en cuanto a puntos y el Alondras llega a esta jornada en la sexta posición con 10 puntos ya en su casillero. El Estradense, por su parte, acumula 9 puntos y es octavo, por lo que se trata de un duelo directo en la intención de ambos de auparse a la zona alta de la tabla.

El entrenador alondrista, Rafa Villaverde, no puede contar para la cita de hoy con el delantero Manufre por razones personales ni con el también atacante Javi Pereira por lesión. Regresa a la convocatoria Yelco Alfaya, que pudo reintegrarse esta semana a los entrenamientos, aunque todavía no está al cien por cien.

Villaverde alerta de un Estradense que la temporada pasada había sido la gran revelación de la Tercera RFEF clasificándose para disputar el playoff de ascenso. «Es un conjunto que juega muy bien. Sufrió varios cambios con respecto a la temporada pasada pero despliega un juego reconocible», apunta el entrenador.

Confía, Villaverde, en volver hoy a sumar de tres puntos «pero para eso tenemos que hacer valer nuestro juego y nuestras ganas» en un campo de césped artificial que también presenta ya problemas. Hay que recordar que precisamente el mal estado del césped artificial del campo de O Morrazo, en Cangas, lastra este año al Alondras.