Una salida para recobrar el ánimo

Recuperar el nivel de juego pero también los ánimos en busca de lo que sería una de las sorpresas de la jornada. Ese es el objetivo global que persigue el Frigoríficos del Morrazo en el encuentro que esta tarde (20.30 horas, pabellón Vicente Trueba, con el arbitraje de los colegiados en Valencia Soria Fabián y Álvarez Menéndez) disputa ante el Bathco Torrelavega, colíder de la categoría junto al Bidasoa tras sumar 9 puntos de 10 posibles en este arranque de la Liga Nexus Asobal.

La escuadra que dirige Quique Domínguez necesita un poco de aire después de la dura derrota del domingo ante el Guadalajara. «Evidentemente cometimos muchos errores, muchas pérdidas y le dimos muchas facilidades al rival para contragolpear. Esto es un juego de aciertos y errores y hay que evitar estos últimos», señala el preparador, que ha insistido en este aspecto durante una semana de trabajo especialmente intenso y muy centrada en lo propio.

Corregir los errores pasados

«Siempre afrontamos la semana con la idea de mejorar y centrándonos mucho en nosotros mismos. Tenemos un conocimiento más que suficiente del rival, pero, como siempre, nos focalizamos más en nuestra puesto a punto y en lo que debemos corregir», explica el entrenador pontevedrés, que asume que ante el cuadro alcarreño «cometimos muchos errores, muchas pérdidas, y les dimos muchas facilidades para contragolpear», algo que quiere evitar a toda costa en tierras cántabras.

El factor anímico ha cobrado especial relevancia en unos días que han servido «para sacar nuestras conclusiones. Ha sido un golpe fuerte y cuesta más levantarse, pero hay que analizar las cosas, tener claro dónde estamos y asumir que en cualquier proceso surgen obstáculos que hay que superar y debemos mirar hacia adelante».

Javi García, única ausencia

Domínguez repetirá convocatoria, con la única ausencia por lesión de Javi García. Así, la expedición del Cangas que partió ayer a mediodía hacia Torrelavega está formada por los porteros Panjan y Javi Fernández; los centrales Manu Pérez y Santi; los laterales Pereiro, Ludman, Valderhaug, Rivero y Gayo; los pivotes Pablo Castro, Quintas y Juan Rodríguez; y los extremos Gallardo, D’Antino, Arón y Arnau.

El de hoy será un choque entre un equipo en plena construcción como el cangués ante otro como el cántabro, que mantiene el bloque y el estilo de juego de la pasada campaña. «Ellos hicieron los cambios la pasada campaña, y aún así rindieron a muy alto nivel. Saben a lo que juegan, tienen un modelo muy trabajado y definido que les da muy buenos resultados, y cuentan con una plantilla competitiva con jugadores de mucha calidad en determinadas posiciones», sentencia.