El CEIP Coiro-Castrillón revalida el título de la Copa Ence Rowerg Escolar

El CEIP Castrillón Coiro de Cangas se adjudicó la victoria en la Copa Ence Rowerg Indoor Escolar, que se disputó ayer en el pabellón de A Raña, en Marín, revalidando de este modo el título logrado en la pasada edición. Los cangueses completaron un total de 2.556 metros en una cita organizada por la Federación Gallega de Remo, con la colaboración de Deporte Escolar de la Xunta de Galicia, y que contó con la participación de más de 450 alumnos de centros educativos de Cangas, Moaña, Bueu y Marín.

El colegio de Coiro encabezó un podio al que también se subió el colegio de Reibón (Moaña) con su clase de 5ºA para ser segundo tras completar un total de 2.552 metros, tan solo cuatro menos que los vencedores. La tercera posición fue para otro centro moañés, el de Tirán, que presentó una tarjeta de 2.522 metros.

Dos escolares en plena competición, ayer, en Marín. / FDV

El evento reunión finalmente a 23 equipos de colegios de toda la comarca. Así, Cangas estuvo representado por Coiro-Castrillón, San Roque, Espiñeira, Casa da Virxe y A Rúa; Moaña con Reibón, Tirán Seara y Quintela; Bueu con Torre-Cela, Montemogos, A Pedra y Virxe Milagrosa; y Marín con Seixo, Laxe, Inmaculada, San Narciso, Sequelo y Carballal. Cada equipo contaba con 25 participantes, por lo que la organización formó tres equipos mixtos por la falta de alumnado en esos centros. Montemogos y Espiñeira formaron uno, con Torre-Cela y Casa da Virxe en otro y Seixo y Laxe en el último.

La competición consistía en que cada participante realizaba una serie de remoergómetro de 30 segundos, y el resultado de su equipo salía del sumatorio de las distancias recorridas por cada uno de sus integrantes. El evento contó con la presencia de 14 monitores de los clubes de remo de estos cuatro concellos de O Morrazo.