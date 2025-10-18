Fútbol | 2ª Futgal
El Bueu defiende su estatus en la zona alta en la visita del Moraña
Los de O Morrazo están invictos tras cinco jornadas y son segundos
El Club Deportivo Bueu recibe esta tarde (20 horas, campo de A Graña) al Moraña en un duelo en el que defenderá su estatus en la zona alta de la tabla. El conjunto que entrena Iosu Villar intentará mantener su condición de invicto después de que en las cinco primeras jornadas haya cosechado tres victorias y dos empates para auparse a la segunda plaza de la categoría, en puestos de ascenso directo.
Aunque las diferencias en la parte alta son mínimas, los buenenses no quieren ceder un ápice y buscarán sumar los tres puntos. Y es que a nadie escapa que su próximo rival será el líder Monteporreiro, con esa primera plaza en juego.
