El Bueu Atlético recupera a Julio de cara al duelo ante el Granitos

El portero ya tiene el alta y entra en una lista a la que regresa Pedro

El Bueu Atlético recuperará al portero Julio para el encuentro que esta tarde (20 horas, pabellón de Carballal, con el arbitraje de los castellanoleoneses Quinones Ureta y Puertas Mucientes) disputará ante el Granitos Ibéricos. El meta fue dado de alta ayer mismo de una lesión muscular y entrará en una lista a la que también regresa el extremo Pedro, y en la que son baja Martiño, Enrique y Mauro. Los 16 elegidos son los porteros Hugo y Julio; los extremos Diego Pérez, José López, Adrián y Pedro; los pivotes Oterino y Rubén; y los primeras líneas Seijas, Brais, Gándara, Lluque, Roque, Pepe y Asier.

El conjunto buenense aspira a romper en el duelo de hoy su mala racha, que le ha llevado a no conocer la victoria desde la primera jornada de Liga, con lo que ya suma cuatro partidos sin ganar, con un empate y tres derrotas consecutivas. Después de caer ante Novás e Ingenio, los de Montes cedieron el pasado fin de semana en su feudo ante el Culleredo, quedando en la decimotercera posición de la tabla y con la necesidad de reaccionar. Enfrente estará un Granitos que también ha empezado de forma irregular.

