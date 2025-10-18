El Bueu Atlético recupera a Julio de cara al duelo ante el Granitos

El Bueu Atlético recuperará al portero Julio para el encuentro que esta tarde (20 horas, pabellón de Carballal, con el arbitraje de los castellanoleoneses Quinones Ureta y Puertas Mucientes) disputará ante el Granitos Ibéricos. El meta fue dado de alta ayer mismo de una lesión muscular y entrará en una lista a la que también regresa el extremo Pedro, y en la que son baja Martiño, Enrique y Mauro. Los 16 elegidos son los porteros Hugo y Julio; los extremos Diego Pérez, José López, Adrián y Pedro; los pivotes Oterino y Rubén; y los primeras líneas Seijas, Brais, Gándara, Lluque, Roque, Pepe y Asier.

El conjunto buenense aspira a romper en el duelo de hoy su mala racha, que le ha llevado a no conocer la victoria desde la primera jornada de Liga, con lo que ya suma cuatro partidos sin ganar, con un empate y tres derrotas consecutivas. Después de caer ante Novás e Ingenio, los de Montes cedieron el pasado fin de semana en su feudo ante el Culleredo, quedando en la decimotercera posición de la tabla y con la necesidad de reaccionar. Enfrente estará un Granitos que también ha empezado de forma irregular.