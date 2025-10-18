Beluso-Tyde, duelo de necesitados

Una final anticipada y un encuentro que puede marcar el devenir próximo de unos y otros. Eso es lo que podría significar el duelo que esta tarde (19 horas, campo de As Laxes) entre la Cultural Deportiva Beluso y el Tyde, o lo que es lo mismo, entre el colista y el penúltimo clasificado del grupo sur de la Preferente Futgal. El conjunto buenense afronta el choque con el deseo de certificar en resultados la mejoría experimentada en las últimas semanas, un tiempo en el que sumó un punto ante el Atios, venció al Sporting Celanova, pero culminado con la derrota de la semana pasada frente al Cented Academy.

Si bien las distancias con respecto a la zona media de la tabla no son todavía importantes, el cuadro que dirige Juan Carlos Amoedo no quiere verse descolgado prematuramente en las posiciones de peligro y que eso pueda condicionar anímicamente a una plantilla que ha pasado en apenas unos meses de rozar el ascenso a la Tercera RFEF a pelear en el barro de la zona baja de Preferente. Esa adaptación, tanto para propios como para los rivales, es uno de los argumentos del técnico para justificar el inicio irregular de los suyos.

Amoedo tendrá tres bajas seguras para este choque, las de los atacantes Millán y Pedro Arroyo, expulsados ambos en el partido frente al Cented Academy, y la del lesionado David Parada. El resto de futbolistas estará disponible para el choque, adelantado a hoy por la celebración de las fiestas de Cabalo.

El técnico redondelano insiste en que la idea es alcanzar la cifra de los 40 puntos, que es donde él sitúa la salvación. Una vez se llegue a ellos será el momento de recapitular y de buscar su sitio en la categoría. Pero para llegar a esos números Amoedo sabe de la importancia de amarrar los partidos de casa y explotar el factor del mayor conocimiento de As Laxes. La fortaleza como local es el primer paso para poder encontrar la regularidad. Pero además, ganar también permitiría conseguir un colchón de tranquilidad antes de afrontar una complicada salida el próximo fin de semana, al campo del Pontevedra B.