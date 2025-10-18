El Automanía Luceros, con los justos en nómina en su visita al Gáldar

El Automanía Luceros visita esta tarde (20 horas, pabellón Juan Vega Mateos, con el arbitraje de los madrileños Moreno González e Indiano Gallardo) al Gáldar con la intención de mantener su buena trayectoria en el inicio de temporada a pesar de acudir a esta cita con los justos en la convocatoria.

Y es que Adrián Méndez ha viajado con solo 13 jugadores y ha tenido que dejar en la península a los lesionados Denís, Salva y Magdaleno; a Juan y Javi Fernández, estos dos con el primer equipo en Torrelavega; y a William, que va a disputar el Campeonato del Mundo en Marruecos con los Hispanos Juveniles que dirige Raúl Entrerríos. Así, la lista está formada por los porteros Mateo y Antón, así como por los jugadores de campo Xurxo, Martín, Dimitri, Iago Iglesias, Moro, Mendu, Xandre, Eloy, Rahim y Josemi.

Con pocos elementos mucha juventud en sus filas, los cangueses no desdeñan dar la campanada en las Canarias, apelando a su estilo de juego alegre, con un elevado ritmo, y una fe inquebrantable. La transformación de los canteranos en una temporada en la que han tenido que asumir numerosas e importantes bajas ha sido muy positiva y hoy tendrán una buena piedra de toque para demostrar que continúan en esa buena línea. Los locales, por su parte, han comenzado de modo más dubitativo, con dos triunfos y tres derrotas como balance. Eso sí, después de haberse enfrentado a dos de los gallitos de la categoría como Valinox Novás y Lirón Teucro.