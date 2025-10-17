El Torrelavega, un equipo que no ha mudado de piel

En una Liga Nexus Asobal especialmente proclive en esta temporada a los cambios, el Bathco Torrelavega, próximo rival del Frigoríficos del Morrazo, es un rara avis que apenas ha mudado de piel. Los cántabros han sido capaces de mantener el bloque de la pasada campaña casi íntegramente, con solo dos salidas, las de Linhares y Pedroarena, ambos hacia equipos de la División de Honor Plata como el Cisne de Quiños y el Burgos.

Por contra, los de Jacobo Cuétara han podido incorporar a dos elementos notables como los laterales Andrés Moyano (Granollers) y James Junior Scott (Daido Steel), además de una apuesta de futuro como Carlos Gómez (Eivissa).

La plantilla del Torrelavega se queda, pues, con 18 efectivos, si bien hay que tener en cuenta la baja de larga duración del central Nicolai Colunga, que se fracturó un brazo en el encuentro de su equipo ante el Cuenca, tras haber anotado el gol que supuso la victoria de los cántabros.