El Keniata de Moaña suma 24 equipos y prevé empezar la Liga en noviembre

La Liga Keniata de Moaña prevé comenzar el campeonato en el próximo mes de noviembre con un total de 24 equipos y un formato de competición reducido para poder echar el cierre, como viene siendo habitual, en la primera semana del mes de junio, en este caso en 2026. El inicio del torneo se ha visto retrasado de forma considerable debido a las obras de reforma de los campos de Reibón y Seara, en un proyecto que también ha tenido su efecto positivo en la Liga, traducido en un mayor interés de los potenciales participantes en estrenar las renovadas instalaciones.

Así, Moaña arrancará con 24 equipos, uno más que el año pasado. Aunque ha habido algunos equipos que desaparecieron, su marcha se ha compensado con la llegada de otros nuevos. De este modo, los organizadores del campeonato han decidido establecer dos categorías, con una Primera División en la que competirían Getelec Soluzión Enerxética, A Centoleira, AP Training, Crispametal-Celta Motor, A Camelia-A Carriola, Casa Adriano, Fulming Bar Royal, Bar Moaña-Etéreo Dj’s-Pazo A Toxeiriña, Persianas Morrazo, RB Academy, Decoraciones Fernández y Northcoast-Barber Shop-Orquesta Magos.

Mientras, en la Segunda estarán Electricidad Bermúdez, Máikel and Best, A Chalana de Kuman, Rápido de Jalleira, Malasangre Hair Studio, Inmobiliaria Grupro, Kanillas Athlétic, Galitrips-Bruno The Rock Barber, Bar Anxo, Lirón Store Bueu, Piscicasa FC y Semilla Negra-Tiembla Maruxa. La Liga se disputará a 22 jornadas, y acabará con tres ascensos y tres descensos. Tras ella será el turno de la Copa, también en un formato reducido en el que solamente competirán los cuatro primeros.

«Nuestra idea es que los campos puedan estar listos a principios del próximo mes», señalan desde la organización, donde han podido constatar que la falta de instalaciones no ha frenado el interés por el torneo. «Hay expectación por los nuevos campos y la gente está ilusionada», sentencian.

Liga de Veteranos en Cangas sí

La situación es muy diferente en Cangas, donde no hay todavía una fecha prevista para el arranque del campeonato en la Liga Kenyata. El problema es que por el momento únicamente se han inscrito cinco equipos, una cifra completamente insuficiente para poner en marcha un evento con la tradición que este ha tenido en el municipio. La organización se dará de tiempo hasta finales de este mes para tratar de conseguir alguna escuadra más antes de tomar una decisión sobre un campeonato cuya continuidad a día de hoy está en peligro.

En cambio, sí habrá Liga Kenyata de Veteranos, para la que se han anotado ocho equipos. La competición comenzará el lunes 27 de octubre y disputará sus encuentros durante la semana.