Mejoría sin resultados en Beluso

La CD Beluso mejoró notablemente en las últimas jornadas y este domingo disputó su mejor encuentro de la presente campaña fuera de casa. Sin embargo, cayó en Ourense ante el Cented Academy por 2-1 y sigue sin puntuar a domicilio, lo que ahora se ha convertido en la gran asignatura pendiente del club bueués en estos momentos.

El entrenador del Beluso, Juan Amoedo, finalizó el duelo en Ourense con buen sabor de boca pese a la derrota. «Fue nuestro mejor partido como visitantes. No merecimos perder. Lo hicimos mejor que en casa del Portonovo y el Antela, la verdad. Cada vez se va pareciendo más cómo jugamos fuera a como lo estamos haciendo en As Laxes», apunta el míster.

Amoedo señala que venían de una buena racha con dos encuentros consecutivos ante su afición que les permitió ganar cuatro puntos de los seis en disputa, «pero este domingo nos tocó cruz».

En estos momentos, la CD Beluso es última clasificada con cuatro puntos en su casillero, pero el técnico se muestra optimista recordando que entre el primero y el último solo hay ocho puntos de diferencia. Eso sí, apela a volver a las victorias este sábado ante su afición, en plenas fiestas de Cabalo, lo que supone un aliciente para la parroquia. «Lo que tenemos que hacer es intentar sumar los 40 puntos lo antes posible esta temporada, porque la liga está muy rara. A partir de ahí ya haremos cuentas».

Más allá de la derrota, la peor noticia del duelo en casa del Cented Academy está en las bajas. Durante el choque resultaron expulsados el delantero Pedro Arroyo y el también atacante Jorge Millán. De cara al sábado se suman a la baja del zaguero David Parada, que será sometido a pruebas en la rodilla y todo apunta a que estará al menos un mes alejado de los terrenos de juego.

El míster deberá recomponer su ataque, por lo tanto, para el duelo del sábado, adelantado precisamente por las fiestas. En esta séptima jornada, el Beluso recibirá al Tyde FC en un duelo clave para salir de la zona baja. No en vano, el conjunto de Tui es el penúltimo clasificado y suma un solo punto más que el Beluso. Eso sí, el Tyde FC está en una racha positiva de resultados, pues viene de empatar por 2-2 con el Antela y de sumar otro empate por idéntico resultado en casa del CP Alertanavia. En total, los de Tui acumulan tres encuentros sin perder, pues hace tres jornadas lograron su única victoria hasta la fecha por 3-1 frente al Portonovo SD.

El entrenador del Beluso explica que sus rivales de este sábado son un conjunto muy alegre en su parte ofensiva, lo que le penaliza a la hora de defender, de ahí que sus partidos finalicen con tantos goles, tanto anotados como encajados. Sin embargo, las reducidas dimensiones de As Laxes puede condicionar su forma de jugar e impulsarles a cerrarse algo más.

Amoedo apela a que la plantilla tiene la sensación «de estar ahora mucho más unida a la hora del juego, de aplicar la idea que queremos» y espera que eso sirva «para seguir manteniéndonos fuertes en casa, algo que nos había costado conseguir».