El Domaio persigue un triunfo que le aporte tranquilidad

El Domaio sumó el domingo su tercer empate en seis jornadas, 2-2 ante el Caselas. Los moañeses se adelantaron muy pronto en el marcador, pero los locales remontaron y justo al borde del tiempo reglamentario un gran gol de falta por parte de Antón permitió al Domaio salvar al menos un punto. «Hicimos una muy buena primera parte, en la que merecimos irnos al descansa con más ventaja. Luego en la segunda parte perdimos el control del partido, que no del balón, y ellos remontaron», resume el técnico moañés, Miguel del Ojo. «El equipo está trabajando muy bien. Quizás nos faltan algunos matices, sobre todo en las transiciones ofensivas-defensivas en campos pequeños, y una victoria que nos aporte algo de tranquilidad», añade.

El Caselas es uno de los equipos que está en la zona baja, peleando junto al Domaio para abrir un hueco con respecto al descenso y tomar aire. «Venían de perder 8-0 con el Gondomar y estaban muy motivados para buscar una reacción ante su público», explica Del Ojo. El próximo rival del Domaio es el Rácing Castrelos, que tiene un punto menos que los moañeses y está en puestos de descenso. «Pero seguro que viene eufóricos porque en la última jornada le ganaron precisamente al Gondomar (1-0), que venía de marcar 8 goles», avisa el técnico.

Miguel del Ojo recuerda que el Rácing Castrelos completó el año pasado una gran temporada y está convencido de que su situación actual en la tabla no refleja su verdadera realidad. El partido del domingo se jugará a las 17.00 horas en el campo de A Granxa y el técnico del Domaio cuenta con toda la plantilla a su disposición.