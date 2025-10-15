Javi Pereira y Manufre, bajas del Alondras en A Estrada

El extremo Javi Pereira y el delantero Manufre se unen a Yelco Alfaya en la lista de bajas del Alondras para su encuentro del próximo fin de semana ante el Estradense. El conjunto dirigido por Rafa Villaverde afrontará este choque con la parcela ofensiva en cuadro, ya que solo dispondrá de cuatro futbolistas para las cuatro posiciones utilizadas habitualmente en su esquema por el preparador moañés.

Pereira se lesionó en el transcurso del partido ante el Somozas y, a falta de pruebas diagnósticas más específicas, todo apunta a una rotura de fibras en los adductores. Manufre, por su parte, se ausentará del choque por motivos personales, los mismos que le han hecho perderse la jornada de entrenamientos con la selección gallega amateur, para la que estaba convocado en Caldas junto a sus compañeros alondristas Kopa y Lucas Camba, que sí acudieron a la cita.

Así las cosas Villaverde dispondrá únicamente de Luismi, Martín Rafael, el propio Lucas Camba y el canterano Íker –único futbolista que todavía no ha debutado en Liga esta temporada– para la zona ofensiva. La otra opción que tendría el técnico moañés es la de variar su sistema y guardarse una bala ofensiva en el banquillo. Lo que parece claro es que recurrirá a algún futbolista del equipo juvenil para completar una lista que se queda ahora mismo con solo 17 jugadores de la primera plantilla.

"Ante el Somozas no estuvimos al nivel"

Por lo demás, el Alondras trata de recuperarse del golpe que supuso la derrota del domingo ante el Somozas, segunda de la presente temporada tras la de hace un par de semanas ante el Arosa. «Han sido diferentes, porque contra el Arosa el empate no habría sido un resultado injusto, pero en este último partido no estuvimos al nivel», reconoce. «Entramos mal al partido y ellos ya tuvieron varias ocasiones en el inicio para ponerse por delante en el marcador», añade. La razón fue un mal posicionamiento de su equipo, que sufrió para frenar las acciones rivales. «Asumimos más riesgos para poder generar más ofensivamente, pero teníamos pérdidas absurdas y ellos hacían transiciones peligrosas que no éramos capaces de controlar», resume.

Villaverde defiende esa apuesta por correr riesgos, pero también asume que «si cometemos errores infantiles nos penaliza mucho, nos quedamos muy expuestos detrás». De hecho, y después de llegar al descanso con un 0-2 adverso, el preparador moañés se mostró intervencionista y realizó tres cambios de golpe para solucionar los problemas de los suyos y buscar una reacción. Así, entraron Guille, Guime y Javi Pereira por Víctor, Aitor y Martín, pero no hubo posibilidad de enderezar el rumbo del encuentro y el Somozas acabó anotando el tercero. Luismi recortó al final, «y tuvimos un rato bueno coincidiendo con la entrada de Ube, pero ya no hubo margen para mucho más». La vuelta de Ube tras haber superado sus problemas físicos es, sin duda, la mejor noticia del choque. El mediocampista disputó los últimos nueve minutos más el descuento sin resentirse.

Tres semanas sin ganar

Después de un arranque de Liga con tres victorias consecutivas, el Alondras encadena ahora tres semanas sin ganar, lo que le ha hecho caer hasta la sexta posición, fuera de las plazas de ascenso directo y promoción a Segunda RFEF. «Es una Liga complicada, en la que a cualquiera le cuesta ganar sus partidos. Mira el ejemplo del Compostela, que empató y gracias ante un Gran Peña que en teoría pelea por la permanencia», reflexiona Rafa Villaverde, que ahonda en esa idea.

«Aquí si no estás al cien por cien, cualquier equipo te puede pintar la cara», señala. Con todo, confía en que la derrota de los suyos ante el Somozas se quede únicamente «en un mal día. La línea del equipo es buena, pero esto son cosas que pueden suceder en el mundo del fútbol».