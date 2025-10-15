Balonmano | Primera Nacional
El Automanía Luceros, invitado inesperado entre los grandes favoritos
El filial cangués se cuela en la zona alta con Novás, Lanzarote, Teucro e Ingenio | Los de Adrián Méndez han sumado ocho puntos de diez posibles
Ocho puntos de diez posibles es el espectacular balance que presenta el Automanía Luceros en este arranque de temporada que le ha permitido auparse a la zona alta de la Primera Nacional. El filial cangués es el invitado inesperado entre los grandes favoritos a pelear por los puestos que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a la División de Honor Plata, colándose entre plantillas y presupuestos de la talla de Valinox Novás (10 puntos), Lanzarote (10 puntos), Lirón Teucro (8 puntos) e Ingenio (8 puntos).
Los de Adrián Méndez únicamente han sufrido una derrota, ante un Lanzarote al que compitieron durante 30 minutos para acabar cediendo en el segundo periodo. En las dos primeras jornadas dieron buena cuenta del Granitos Ibéricos Carballal en O Gatañal (30-29) y del Porriño a domicilio (34-36) para, en estas dos últimas, imponerse a los dos últimos clasificados, Ribeiro Rodosa Provincia Termal (31-36) y Sermarther Ciudad de Tacoronte (33-31). Eso sí, en Ribadavia vencieron con un equipo plagado de bajas (Denís, Iago, Juan, Fuentes y Mateo) y con hasta cinco jugadores juveniles, varios de ellos de primer año.
El paso adelante de los canteranos cangueses ha sido evidente en una campaña en la que las salidas han sido notables, en cantidad, calidad y, sobre todo, en experiencia. Pérez se ha incorporado a todos los efectos al equipo de Asobal, Pousa, Bernárdez y Azurmendi se apartaron del balonmano, y otros como Manu Rodríguez o Gael cambiaron de aires. Ante esto, y en la enésima renovación, los de O Morrazo han competido de modo perfecto para amarrar prácticamente media permanencia en tan solo cuatro jornadas.
