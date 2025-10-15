El Agustinos, rival en la primera ronda de Copa del Rey

Con la habitual falta de publicidad de todos los años –denunciada ya por algún dirigente–, la Real Federación Española de Balonmano procedió ayer al sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, en la que el Frigoríficos del Morrazo ha quedado emparejado con el Fundación Agustinos de Alicante, actual líder invicto de la División de Honor Plata. El duelo se dirimirá a partido único en la cancha del cuadro alicantino el miércoles 5 de noviembre.

El rival de los cangueses esta dirigido por Alejandro Carrillo y en este arranque liguero se ha impuesto en casa a Alcobendas (30-21), Anaitasuna (32-29) y Fertiberia Puerto Sagunto (27-21), y a domicilio lo ha hecho con el Eivissa (28-33) y el Barça Athlétic (27-29). Destaca por su solidez defensiva, que lo lleva a ser el equipo menos goleado de la categoría, con 126 tantos en cinco encuentros a una media de 25,2 por partido. En ataque ha anotado 151 goles, con 30,2 por choque.

Su máximo goleador es el jovencísimo extremo izquierdo Daniel Reinante, autor de 33 dianas, seguido por el central David Quiles, que ha aportado otros 27. En su plantilla militan varios jugadores con experiencia en la Liga Asobal. El más veterano de ellos es el lateral zurdo David Jiménez (ex de Benidorm, Cuenca, Puente Genil o del desaparecido San Antonio). Además, también están el también lateral derecho Juande Linares (Puerto Sagunto y Villa de Aranda, entre otros) y el central Bodí, que estuvo en el Balonmano Guadalajara.