Marín reúne a 450 escolares de la comarca

El pabellón de A Raña, en Marín, acoge este viernes la Copa Ence Rowerg Indoor Escolar, que reunirá a un total de 451 estudiantes de toda la comarca, el doble de los que tuvo en su anterior edición. La cita comenzará a las 10.30 y finalizará poco después de las 12 de la mañana, con la entrega de trofeos prevista para las 12.15 horas.

Serán 19 los colegios de Cangas, Bueu, Moaña y del anfitrión Marín los que tomarán parte en esta iniciativa que organizan de forma conjunta la Federación Gallega de Remo y la Xunta de Galicia a través de su programa de Deporte Escolar, y que cuenta con la colaboración del Club de Remo Vila de Cangas, SD Samertolaméu, SD Tirán, Club de Mar Bueu y Ría de Marín.

Así, Bueu participará con cuatro colegios (A Torre-Virxe Milagrosa, A Pedra y Montemogos), con un total de cinco equipos y 73 escolares. Cangas lo hará con cinco centros (Castrillón, A Rúa, San Roque, Espiñeira y Casa da Virxe) para siete equipos y 121 participantes. Moaña estará presente con los colegios de Reibón, Seara, Quintela y Tirán y cinco equipos con 92 escolares. Y finalmente Marín tendrá seis centros (Seixo, Sequelo, Laxe, Inmaculada, San Narciso y Carballal) para formar nueve equipos y 165 escolares.

Los equipos serán mixtos para un evento en el que las tandas serán de 30 segundos y en las que se emplearán 46 ergómetros (la mitad en competición y la otra mita en calentamiento).