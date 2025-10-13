Sonia Boubeta, oro por equipos con el Altea en el Europeo

La moañesa Sonia Boubeta se subió a lo más alto del podio por equipos en el Campeonato de Europa de Remo de Mar y de Playa Sprint, disputado estos días en la localidad turca de Antalya. Boubeta compitió en este torneo formando parte del cuatro con timonel del Club Náutico Altea que logró la medalla de oro en la categoría de Máster +43. En esa tripulación también se encontraban Emilia Marín, Bárbara González, Inmaculada Barranco y Vicente Jorro.

Las remeras del club alicantino disputaron el pasado jueves la regata clasificatoria en la que se mezclaron barcos absolutos con veteranos, logrando el pase para la final. Fuera de ella se quedaron dos botes de categoría absoluta y uno de veteranos. Ya en la final tomaron parte un total de 18 embarcaciones procedentes de Alemania, Irlanda, República Checa, Países Bajos, Reino Unido o de la propia Turquía, que actuaba como anfitriona.

Sonia Boubeta, con su medalla colgada al cuello. / FDV

El Altea de Sonia Boubeta consiguió en esta regata la sexta plaza de entre todas las participantes, siendo, además, la primera en cruzar la línea de meta de las que estaban incluidas en la categoría de Máster +43.

Boubeta lleva ya una década remando en el club mediterráneo, inicialmente en la modalidad de llaut y desde hace poco probando en remo de mar. En el último Campeonato de España consiguió tres podios: un oro con el skiff individual, otro en el doble scull formando dúo con Emily Jane Marin, y una plata en el cuatro scull con timonel.