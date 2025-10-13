Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 3ª Futgal

Michael rubrica el tercer triunfo para el Cruceiro

REDACCIÓN

Cangas

El Cruceiro superó las ausencias con las que acudió a su duelo ante el EF Cobres y se adjudicó su tercer triunfo consecutivo. Michael fue el protagonista del choque con un doblete.

