Fútbol | 3ª Futgal
Michael rubrica el tercer triunfo para el Cruceiro
REDACCIÓN
Cangas
El Cruceiro superó las ausencias con las que acudió a su duelo ante el EF Cobres y se adjudicó su tercer triunfo consecutivo. Michael fue el protagonista del choque con un doblete.
