El Luceros suma y sigue a costa del farolillo rojo

El Automanía Luceros continúa firmando un excelente inicio de temporada. El conjunto cangués derrotó por 33-31 al colista, el Tacoronte, en un encuentro que rompió en el segundo periodo tras un primero igualado.

Los discípulos de Adrián Méndez lograron un parcial de 11-3 (del 14-14 al 25-17) para manejar el duelo con facilidad. Los canarios recortaron en los minutos finales.

FICHA TÉCNICA: