Balonmano | Primera Nacional

El Luceros suma y sigue a costa del farolillo rojo

Los de Méndez se impusieron en el segundo tiempo y los canarios recortaron al final

Doder en una acción de un duelo anterior.

Doder en una acción de un duelo anterior. / Santos Álvarez

REDACCIÓN

Cangas

El Automanía Luceros continúa firmando un excelente inicio de temporada. El conjunto cangués derrotó por 33-31 al colista, el Tacoronte, en un encuentro que rompió en el segundo periodo tras un primero igualado.

Los discípulos de Adrián Méndez lograron un parcial de 11-3 (del 14-14 al 25-17) para manejar el duelo con facilidad. Los canarios recortaron en los minutos finales.

FICHA TÉCNICA:

33-31

Automanía Luceros - Tacoronte

AUTOMANÍA LUCEROS: Mateo yRodal; Eloy (2), William (5), Moro (6), Menduiña (2), Xurxo (3), Xandre, Josemi, Rahim (1), Martín (4), Iago (19), Doder, Christian, Giráldez y Uxío.

TACORONTE: Juanjo, Gallart (1), Javi (5), Mario (2), Alonso, Márkel (8), David (2), Miguel (4), Adrián (9), Carlos, Fumero y Urrutia.

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-4; 6-4; 7-7; 10-9; 14-12; 16-14 (descanso); 18-16; 22-16; 26-20; 31-23; 33-27; y 33-31.

