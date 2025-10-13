Balonmano | Primera Nacional
El Luceros suma y sigue a costa del farolillo rojo
Los de Méndez se impusieron en el segundo tiempo y los canarios recortaron al final
REDACCIÓN
El Automanía Luceros continúa firmando un excelente inicio de temporada. El conjunto cangués derrotó por 33-31 al colista, el Tacoronte, en un encuentro que rompió en el segundo periodo tras un primero igualado.
Los discípulos de Adrián Méndez lograron un parcial de 11-3 (del 14-14 al 25-17) para manejar el duelo con facilidad. Los canarios recortaron en los minutos finales.
FICHA TÉCNICA:
33-31
Automanía Luceros - Tacoronte
AUTOMANÍA LUCEROS: Mateo yRodal; Eloy (2), William (5), Moro (6), Menduiña (2), Xurxo (3), Xandre, Josemi, Rahim (1), Martín (4), Iago (19), Doder, Christian, Giráldez y Uxío.
TACORONTE: Juanjo, Gallart (1), Javi (5), Mario (2), Alonso, Márkel (8), David (2), Miguel (4), Adrián (9), Carlos, Fumero y Urrutia.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-4; 6-4; 7-7; 10-9; 14-12; 16-14 (descanso); 18-16; 22-16; 26-20; 31-23; 33-27; y 33-31.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil