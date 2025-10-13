Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 2ª Futgal

El Bueu salva un punto en el descuento

REDACCIÓN

Bueu

Un gol de Hugo en tiempo de prolongación sirvió al Club Deportivo Bueu para mantener su condición de invicto y para salvar un punto en su duelo de ayer ante el Sisán.

