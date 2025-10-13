Antón rescata un empate para el Domaio

El Domaio sumó un empate en su visita al Caselas en un encuentro con alternativas que dominó en el marcador durante más de tres cuartas partes, pero en el que vio cómo su rival le remontaba en la recta final del mismo.

Un gol de Antón en el 90 estableció las tablas definitivas en este choque en el que los visitantes golpearon primero con el tempranero tanto de Diego en el minuto 6. Los moañeses controlaron el duelo, pero vieron cómo el Caselas le daba la vuelta en solo siete minutos con los goles de Nicolás y Antón. Y ahí surgió Antón para rescatar un punto.

FICHA TÉCNICA: