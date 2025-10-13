Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antón rescata un empate para el Domaio

El Caselas remontó en la recta final el gol inicial anotado por Diego

Una acción de un partido anterior del Domaio ante el Mos. / Gonzalo Núñez

Moaña

El Domaio sumó un empate en su visita al Caselas en un encuentro con alternativas que dominó en el marcador durante más de tres cuartas partes, pero en el que vio cómo su rival le remontaba en la recta final del mismo.

Un gol de Antón en el 90 estableció las tablas definitivas en este choque en el que los visitantes golpearon primero con el tempranero tanto de Diego en el minuto 6. Los moañeses controlaron el duelo, pero vieron cómo el Caselas le daba la vuelta en solo siete minutos con los goles de Nicolás y Antón. Y ahí surgió Antón para rescatar un punto.

FICHA TÉCNICA:

2-2

Caselas - Domaio

CASELAS: Cristian; Alejandro, Óscar, Chamorro (Sergio Castro, minuto 88), Pena (Jose, minuto 70), Iván, Nicolás, Hugo (Luis Enrique, minuto 74), Diego, Alexandro y Sergio (Brais, minuto 70).

DOMAIO: Gabri; Ferradás, Asier, Sergio, Róber (Rubén, minuto 83), Pedro (Fran Palmás, minuto 75), Hamza (Antón, minuto 83), Lucas, Riveiro (Adrián, minuto 75), Marcos y Diego (Ángel, minuto 83).

GOLES: 0-1, minuto 6: Diego. 1-1, minuto 79: Nicolás. 2-1, minuto 86: Brais. 2-2, minuto 90: Antón.

