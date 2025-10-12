El Frigoríficos cae en el despropósito

El factor mental –ese apuntado como clave durante la semana por Quique Domínguez– le jugó una mala pasada ayer al Frigoríficos del Morrazo, que cayó por 29-34 ante el Guadalajara en un mal encuentro, culminado con una de las peores segundas partes de los últimos tiempos en el pabellón de O Gatañal. Y es que es difícil explicar de otro modo la derrota ante una escuadra que llegaba como farolillo rojo de la Liga Nexus Asobal y que dio muestras de su falta de calidad, suplida, eso sí, con mucha voluntad. El Cangas, que había mostrado una buena cara en los cuatro primeros encuentros de la competición, eligió el peor día para fallar. Perdió ante un rival directo, se puso muy cuesta arriba el golaverage particular y dio vida a un cuadro alcarreño que llegaba con el agua al cuello. Un tres en uno en lo negativo.

Más incomprensible resulta el choque después de ver el arranque del Cangas. Recordando a la salida fulgurante ante el Huesca, los locales se anotaron un 4-0 de parcial que obligó a Juan Carlos Requena a pedir tiempo muerto con solo cinco minutos disputados. La defensa canguesa se imponía a un equipo visitante sin demasiadas ideas y el contragolpe, con Arnau como brazo ejecutor, hacía el resto. Pero la plácida tarde que se presumía en O Gatañal comenzó a torcerse. Antes el Frigoríficos se estiró (6-2, minuto 10), con Panjan como protagonista con cinco paradas en este tiempo.

20 segundos para irse con ventaja al descanso

El Guadalajara comenzó a encontrarse más cómodo en ataque, conectando con su pivote, mientras que el Cangas erraba acciones claras en los seis metros. Los alcarreños no perdonaban y apretaban el electrónico (8-7, minuto 16, con tiempo de Quique). Boyarizo tomó el relevo de Dorado en los seis metros, rompiendo una defensa local que perdía fiabilidad a pasos agigantados. La remontada se consumaba (14-15, minuto 27). Pero en apenas 20 segundos, los últimos del primer tiempo, el Frigoríficos volvía a tomar el mando antes del paso por vestuarios (16-15).

Quique Domínguez llama a uno de sus jugadores, ayer en el banquillo en O Gatañal. / Santos Álvarez

El arranque del segundo periodo sí fue un presagio, con D’Antino invadiendo el área al recibir un pase. Fue la primera de las once pérdidas del cuadro de Domínguez, con balones que se caían de las manos, pases a los pies o a la grada... Todo esto en un periodo en el que también se topó en seis ocasiones con los guardametas del Guadalajara y en otras dos con los palos. 19 ataques desperdiciados en total para certificar su suicidio deportivo.

El duelo se convirtió en un intercambio de golpes, pero a nadie escapaba que el partido se jugaba al son de lo que marcaban los visitantes, más cómodos en un choque de todo menos vistoso para el espectador. Con 21-20 y el equipo de Requena con uno menos el Frigoríficos tocó fondo. Seis pérdidas consecutivas para que los visitantes retomasen el mando (22-24, minuto 44) y sin que el tiempo muerto solicitado entre medias por el entrenador local surtiese efecto. Ludman y Castro igualaron en un miniarreón, que no fue sino el último estertor de los cangueses.

Desconcierto local

El Guadalajara se anotó un parcial de 1-8 aprovechando el absoluto desconcierto de los locales, que fallaron tiros claros (ayer fue más demérito de los lanzadores que mérito de los porteros manchegos). Nico paró un balón a Gallardo, Arnau erró un siete metros y Ludman se topó con el larguero al contragolpe. Quique trató de frenar la sangría (24-27, minuto 49) con un tiempo muerto, pero ni por esas. Devolvió a Panjan a pista y el Cangas encadenó tres pérdidas y dos errores en el lanzamiento. Ganuza y Simón se pusieron las botas al contragolpe para marcar su máxima renta (25-32, minuto 55) ante un O Gatañal en silencio.

Con Gallardo como avanzado en el 5.1 se apeló a la heroica, pero estaba claro que no era el día del Frigoríficos. Recortó algo el electrónico pero no pudo ni tan siquiera maquillar una derrota extremadamente dolorosa.

FICHA TÉCNICA: