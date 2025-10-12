Balonmano | Primera Nacional
El Culleredo se lleva un duelo igualado ante el Bueu Atlético
Costa anotó el 30-31 definitivo a 15 segundos
REDACCIÓN
O Morrazo
Un gol de Carlos Costa a falta de 15 segundos para el final permitió al Culleredo llevarse los dos puntos del pabellón Pablo Herbello tras imponerse 30-31 al Bueu Atlético. Lo hizo en un encuentro igualado, con constantes alternativas en el marcador.
Los locales dispusieron de una última acción, pero el pase de Samu Seijas al pivote no encontró destinatario y el choque murió en manos de los visitantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia