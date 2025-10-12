Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

El Culleredo se lleva un duelo igualado ante el Bueu Atlético

Costa anotó el 30-31 definitivo a 15 segundos

Brais es agarrado por un jugador del Culleredo. | Santos Álvarez

REDACCIÓN

O Morrazo

Un gol de Carlos Costa a falta de 15 segundos para el final permitió al Culleredo llevarse los dos puntos del pabellón Pablo Herbello tras imponerse 30-31 al Bueu Atlético. Lo hizo en un encuentro igualado, con constantes alternativas en el marcador.

Los locales dispusieron de una última acción, pero el pase de Samu Seijas al pivote no encontró destinatario y el choque murió en manos de los visitantes.

