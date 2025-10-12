El Culleredo se lleva un duelo igualado ante el Bueu Atlético

Un gol de Carlos Costa a falta de 15 segundos para el final permitió al Culleredo llevarse los dos puntos del pabellón Pablo Herbello tras imponerse 30-31 al Bueu Atlético. Lo hizo en un encuentro igualado, con constantes alternativas en el marcador.

Los locales dispusieron de una última acción, pero el pase de Samu Seijas al pivote no encontró destinatario y el choque murió en manos de los visitantes.