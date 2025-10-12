Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Preferente Futgal

El Beluso, a ratificar mejoría ante el Cented

El Moaña visita al Arnoia tras caer la semana pasada ante el Villalonga

Ivi en una acción ante el Celanova. | Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

O Morrazo

La Cultural Deportiva Beluso visita esta tarde (16.30 horas, campo de Oira) al Cented Academy en busca de un triunfo que le permita ratificar su mejoría tras haber inaugurado su casillero de victorias en el duelo del pasado fin de semana contra el Sporting Celanova. El equipo que dirige Juan Carlos Amoedo quiere dar continuidad a ese resultado y dar un salto en una tabla clasificatoria marcada, por el momento, por la igualdad.

El preparador redondelano ha convocado para este encuentro a los porteros Íker y Xián; los defensas Vivi, Freire, Chris, Lope y Ortube; los centrocampistas Santi, Bruno, Moledo, Ivi, Barre y Jardí; y los atacantes Abraham, Raúl, Arroyo, Pasto y Millán. Se quedan fuera de la lista Parada, Álex Fernández y Pedro.

El Club Deportivo Moaña, por su parte, jugará a partir de las 17.30 horas en el campo de A Queixeira ante el Atlético Arnoia. Los celestes son cuartos y vienen de caer ante el Villalonga en su feudo.

