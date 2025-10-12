Bahía y Cruceiro quieren seguir con su dinámica

Rápido Bahía y Cruceiro quieren mantener su buena dinámica en los duelos que afrontan a domicilio ante Barro y EFB Cobres, respectivamente.

El cuadro de Víctor González, líder de la categoría, juega a partir de las 18.30 en el campo de Outeiro-Perdecanai con una convocatoria que incluye a Berto, Diego, Óscar, Júnior, Vizo, Zalo, Brais, Víctor, Pibe, Iago, Hugo Leites, Cancelas, Hugo Martínez, Iza, Martín y Eloy. Son baja Leny, Dani, Alberto y Colinas.

El Cruceiro, por su parte, juega en horario matinal, a las 12 horas en el campo de San Adrián ante el EFB Cobres y tras haber ganado sus dos últimos encuentros. Para este choque Javi Tenorio ha convocado a los metas Dani y Rulo; y a los jugadores de campo Hugo, Víctor, Raúl, Michael, Vidal, Arón, Pablo, Tomás, Íker, Saúl, Diego, Rúa y Antón. Son baja Borja, Aarón Paredes, Dunny, Luis, Breixo y José Hermelo.