El Alondras, a por el partido redondo

El Alondras recibe esta tarde (17 horas, campo de O Morrazo) al Somozas en busca de un triunfo que le permita mantenerse en la zona alta de la clasificación de la Tercera RFEF. Pero además el conjunto cangués tendrá como objetivo el completar un partido redondo después de haber brillado puntualmente en fases de los anteriores encuentros. «Tenemos ganas de volver a ganar y de hacer un partido completo, de tener esa regularidad a lo largo de los 90 minutos», apunta el entrenador rojiblanco, Rafa Villaverde.

El técnico incluye nuevamente para este choque a Ube, si bien todavía no está al cien por cien y está por decidir el papel que se le dará en el duelo. La única ausencia, más allá de la ya conocida de Pablo Salgueiro, es la de Yelco Alfaya, también por lesión. Así, los 19 elegidos son los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Diego, Guille, Abel, Kopa, Aitor y Guime; los centrocampistas Ube, Adrián Cruz, Adri Hernández, Rocha, Lucas; y los atacantes Íker, Manufre, Martín Rafael, Javi Pereira y Luismi.

Los cangueses afrontan la cita de hoy con el sabor agridulce de la igualada cosechada ante el Montañeros –después de haber jugado casi todo el segundo periodo con uno más– y tras haber caído una semana antes en casa frente al Arosa, por lo que el deseo de volver a la senda de la victoria se incrementa. Más aún cuando la igualdad en la categoría abre la posibilidad de poder ocupar posiciones en una zona alta en la que equipos como Compostela o Arosa ya dejan ver sus credenciales.

Hoy tocará una nueva prueba de fuego ante un Somozas que previsiblemente llegará a cerrarse atrás y a dejar la iniciativa en manos de los locales. «No tienen mal equipo. Se han reforzado bien y llegan con cuatro porterías a cero, aunque su única derrota llegó por 5-0 ante el Céltiga. Será complicado», advierte el preparador rojiblanco. Romper la estructura defensiva de los visitantes en un campo donde se hace complicado tener continuidad en el juego es el reto. Todo para mantener el buen nivel en un esperanzador arranque de temporada.