Natalia Castro deja atrás un aciago año y medio con un bronce en Ceuta

Con renovada ilusión y ganas de pelear por más podios afronta Natalia Castro la segunda parte de la temporada después de que el bronce logrado el pasado fin de semana en la prueba de la Copa de Europa disputada en Ceuta le permitiese romper una sequía de año y medio. Ese ha sido el tiempo que ha tardado en volver a encontrarse la triatleta buenense, en un periplo en el que ha estado muy castigada por las lesiones y en el que ha cambiado de entrenador para incorporarse al grupo de la Federación Española que dirige el cinco veces campeón del mundo y plata en los Juegos de Londres Javier Gómez Noya.

Castro fue tercera en la carrera de la ciudad autónoma con un tiempo de 1.02.19, a apenas cinco segundos de la segunda clasificada, la italiana Asia Mercatelli, y a 12 de la vencedora, la española Ana Carballo. «Salí del tramo de natación delante, y de la bici en el primer grupo pero ya noté molestias en el isquio que me condicionaron en inicio de la carrera», señala, antes de añadir que «poco a poco fui encontrando mi ritmo hasta que llegué a la cabeza de la carrera».

El tercer puesto supone la confirmación de la mejoría en su estado de forma tras mucho tiempo lejos de ella. «El año pasado fue para olvidar, con una lesión grave en el pie y este cambié de entrenador y se me hizo duro al principio trabajar en grupo, con un nivel muy alto de exigencia... Mi cuerpo no lo llevó bien, con lumbalgias en el primer tramo de la temporada...», relata. Tras un verano de mucho trabajo llegó el Nacional, con un cuarto puesto en Sub 23. «Comencé a estar mejor y a ver reflejado todo el trabajo anterior», manifiesta la deportista.

«El objetivo de la temporada habría sido clasificarme para el Europeo o el Mundial, en mi último año como Sub 23, pero no encontré nunca la continuidad», admite. Ahora competirá este fin de semana en Tenerife en la Copa de Europa y en unas semanas en Japón en una de las carreras de la Copa del Mundo.