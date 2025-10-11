El Luceros, a engordar su cuenta a costa del Tacoronte

El Automanía Luceros intentará engordar su cuenta a costa de uno de los colistas de la Primera Nacional, el Sermarther Ciudad de Tacoronte, en el encuentro que ambos disputarán esta noche (20 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los extremeños Vinagre Vázquez y Vega Gemio). Adrián Méndez ha convocado a los porteros Mateo y Antón, y a los jugadores de campo Josemi, Martín, Xurxo, Iago, Doder, Mendu, Rahim, Uxío, Moro, Eloy, Cristian, William, Xandre y Giráldez.

El Bueu Atlético, por su parte, quiere hacerse fuerte en casa ante el Culleredo (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con los cántabros Costas Salazar y Allica Pando pitando). Luis Montes ha llamado a los metas Raúl y Hugo, así como a Diego, José, Adri, Oterino, Rubén, Samu, Brais, Gándara, Cadilla, Lluque, Roque, Camiña, Asier y Marcos. Son baja Julio, Vicente, Pedro, Munín, Martiño y Mauro.