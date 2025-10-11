Balonmano | 1ª Nal.
El Luceros, a engordar su cuenta a costa del Tacoronte
El Bueu Atlético quiere hacerse fuerte en casa ante el Culleredo
REDACCIÓN
El Automanía Luceros intentará engordar su cuenta a costa de uno de los colistas de la Primera Nacional, el Sermarther Ciudad de Tacoronte, en el encuentro que ambos disputarán esta noche (20 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los extremeños Vinagre Vázquez y Vega Gemio). Adrián Méndez ha convocado a los porteros Mateo y Antón, y a los jugadores de campo Josemi, Martín, Xurxo, Iago, Doder, Mendu, Rahim, Uxío, Moro, Eloy, Cristian, William, Xandre y Giráldez.
El Bueu Atlético, por su parte, quiere hacerse fuerte en casa ante el Culleredo (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con los cántabros Costas Salazar y Allica Pando pitando). Luis Montes ha llamado a los metas Raúl y Hugo, así como a Diego, José, Adri, Oterino, Rubén, Samu, Brais, Gándara, Cadilla, Lluque, Roque, Camiña, Asier y Marcos. Son baja Julio, Vicente, Pedro, Munín, Martiño y Mauro.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»