El Frigoríficos del Morrazo, a sumar la segunda

El Frigoríficos del Morrazo recibe esta tarde (17.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje del valenciano Iniesta Castillo y del castellanoleonés Colmenero Guillén) al Guadalajara en busca de su segundo triunfo de la temporada, que le permitiría, de paso, asestar un golpe a un rival directo que llega como farolillo rojo de la tabla clasificatoria. El conjunto que dirige Quique Domínguez quiere dar continuidad a su buen partido ante el Bada Huesca, dejando al margen el choque ante el Barcelona en el Palau, y amarrar dos puntos que pueden tener valor doble a final de temporada.

El técnico pontevedrés ha recuperado durante la semana a dos de los jugadores que arrastraban molestias, el lateral Martín Gayo y el extremo Arón Díaz. Ambos entran en una lista en la que continúa siendo duda el pivote Javi García, con una lesión en el hombro derecho producida en el partido ante el Viveros Herol Nava. Si el leonés no puede estar entre los elegidos su sustituto sería el jugador del filial Juan Rodríguez, que ya jugó ante el recientemente proclamado campeón del mundo la pasada semana. La otra novedad es el retorno de Javi Fernández reemplazando a Mateo Pallas.

De este modo, la convocatoria estará formada por los porteros Javi Fernández y Panjan; los centrales Santi y Manu Pérez; los laterales Valderhaug, Ludman, Pereiro, Gayo y Rivero; los extremos Arón, Arnau, Gallardo y D’Antino; y los pivotes Quintas, Pablo Castro y Javi García o Juan Rodríguez.

El Cangas quiere volver a sacar réditos de su filosofía balonmanística, con una defensa agresiva que le permita recuperar balones para salir con rapidez al contragolpe, mientras que en el ataque posicional la buena circulación de balón es la que debe permitirle generar opciones claras de lanzamiento. El apartado puramente técnico-táctico deberá complementarse con el trabajo mental, en un duelo de los que se suele marcar en rojo en el calendario y en donde la gestión de las emociones suele ser fundamental.

Enfrente estará un equipo dirigido por Juan Carlos Requena sin figuras y que basa su fortaleza en la defensa y el juego colectivo. La conexión entre los veteranos ex del Alcobendas Velasco y Boyarizo (quien estuvo cerca de fichar por el Cangas hace un par de temporadas) es uno de sus peligros.