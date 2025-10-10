Una final adelantada en octubre

Una final adelantada al mes de octubre. Así percibe el Frigoríficos del Morrazo el encuentro que mañana, a partir de las 17.30 horas, disputará ante el Sanicentro Guadalajara en el pabellón de O Gatañal, en un duelo para el cual ha realizado un llamamiento a sus aficionados para acudir en masa a la cita. Aún sin las urgencias ni agonías que este partido podría tener en otra fase de la temporada, el club que preside Alberto González es plenamente consciente de la importancia de los puntos ante un equipo que, a priori, será uno de sus rivales en la lucha por conseguir la permanencia en la Liga Nexus Asobal.

Lo cierto es que con la competición en sus albores, se hace complicado asumir la relevancia del choque, pero a nadie escapa que históricamente el Cangas ha fundamentado buena parte de sus opciones de permanencia en dos cuestiones básicas: su rendimiento como local y los choques ante sus rivales más directos. Y esas dos cuestiones confluyen en el encuentro de mañana. Es por ello que desde la directiva se pide un esfuerzo para acudir en masa al pabellón en un momento de la campaña en el que todavía no se percibe la necesidad de los puntos y la presión de la clasificación.

La tendencia del Frigoríficos de exprimirse ante los equipos de la zona baja de la clasificación se ha torcido un tanto en las últimas campañas con Nacho Moyano en los banquillos. El cuadro cangués ha mejorado su competitividad en todos los duelos pero a costa, curiosamente, de cosechar peores resultados ante equipos de su particular Liga. Así, el año pasado, a pesar de haber logrado la salvación con un par de jornadas de adelanto, sus cifras con los otros cinco equipos de la zona de peligro (Puente Genil, Huesca, Guadalajara, Anaitasuna y Benidorm) fueron bastante discretas, con nueve puntos de 20 posibles. Particularmente negativa fue su recta final, con sendas derrotas ante Benidorm y Anaitasuna que empañaron sus registros.

Eso sí, el Cangas fue capaz de vencer en sus dos enfrentamientos al que será su rival de mañana, un Guadalajara que se presenta en O Gatañal como colista de la Asobal sin haber cosechado un solo punto. El duelo, por tanto, tiene la relevancia de elevar la cifra de puntos canguesa hasta los cuatro, pero también la de dejar muy tocado a un rival directo al que, a partir de entonces, podría entrarle la ansiedad de una delicada situación.

Más allá de ambas circunstancias, el Frigoríficos quiere dejar los deberes hechos para afrontar sus dos siguientes compromisos en un mes de octubre de cuidado. Tras haber medido fuerzas con el Fútbol Club Barcelona el pasado fin de semana, le quedan por delante dos equipos de la categoría de Torrelavega y Logroño La Rioja. Los primeros, dirigidos por Jacobo Cuétara, son segundos en la tabla a un solo punto del Fraikin Granollers y jugarán como locales. Los segundos, con la renovación de Miguel Ángel Velasco anunciada ayer mismo, visitarán O Gatañal el domingo 26.