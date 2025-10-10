Amoedo: «Esperaba ganar, pero no de forma tan rotunda»

Con indisimulada satisfacción, el técnico de la Cultural Deportiva Beluso, Juan Carlos Amoedo, valoró el triunfo de su equipo ante el Sporting Celanova en lo que fue su estreno en la temporada. «Sabía que estaba al caer, pero no esperaba que fuese de una forma tan rotunda», manifiesta, antes de añadir que «estuvimos muy bien, con un primer tiempo en el que los desgastamos y un segundo en el que aprovechamos las ocasiones».

La victoria permite a los de O Morrazo, según Amoedo, «quitarse una mochila, sobre todo por la forma en la que fue. Incluso con un gol a balón parado, otro en contragolpe y el último en jugada, manejando todos los registros». Es más, asegura que los tantos reflejaron la confianza de los suyos a pesar del complicado inicio de Liga en cuanto a resultados. «El gol de Lope entra con todo a rematar, el de Ortube golpea desde fuera del área con confianza...».

El Beluso continúa estando en puestos de descenso, pero a solo tres puntos de la séptima plaza, o lo que es lo mismo, dentro de una docena de equipos en un margen de un triunfo. «Es lo normal, ahora mismo la clasificación no es fiable, y el corte no se dará hasta noviembre y diciembre», dice. Sin embargo, tiene claro que esta temporada «no habrá un conjunto como el Rápido de Bouzas que se quede descolgado, al menos en la primera vuelta».

Por arriba, la sorpresa la protagoniza el líder Antela. «Decían lo mismo del Beluso el año pasado, que no aguantaríamos. Lo que está claro es que Villalonga y Valladares, por plantilla, están hechas para estar arriba, y los demás somos de un perfil más bajo», afirma. Y sentencia señalando que «nuestro objetivo debe ser alcanzar los 40 puntos. Luego ya veremos».