Aldán se engancha al Dragon Boat

Apenas un par de años han bastado para que la semilla del Dragon Boat germine en aguas de Aldán. La ría que alumbró a medallistas olímpicos como David Cal, Teresa Portela, Rodrigo Germade, Araceli Menduiña o Carlos Pérez se ha enganchado a una nueva modalidad de la mano precisamente de este último, oro en Pekín 2008, y uno de los grandes valedores de una modalidad omnipresente en Asia y en franco crecimiento en el resto del mundo. El Dragon Boat Ría de Aldán –entidad que nace dentro del Club de Mar Ría de Aldán para esta modalidad específica– ha dado ahora un paso decisivo con la adquisición de un barco propio con el que se pretende multiplicar el número de adeptos a este deporte, en una hoja de ruta que desencadena en la creación de un club específico

«Empezamos en 2023 a lo tonto, por probar, a la gente le gustó y nos juntamos un montón para ir al Campeonato de España en Pontevedra», recuerda Carlos Pérez. Originaria de China, es una modalidad de piragüismo con botes de 12 o 22 tripulantes, en los que uno de ellos ejerce de timonel en popa y otro, en proa, marca el ritmo a golpe de tambor. El barco tiene un diseño peculiar, con la cabeza de un dragón y la cola, y se compite sobre distancias de 200, 500 y 1.000 metros. Ese mismo año se solicitó a la Federación Española de Piragüismo una embarcación para probar durante una semana. «Se subió mucha gente, padres de los niños del club, etcétera. Había personas desde los 18 hasta los 72 años», afirma. Y es que el palista cangués defiende las virtudes de una especialidad que ve adaptable «a todas las edades y a todos los niveles. No hace falta que hayas remado anteriormente para estar aquí».

Los palistas de Aldán posan en tierra con su flamante embarcación en el muelle de la parroquia canguesa. / Gonzalo Núñez

Es más, entre las modalidades de Dragon Boat se incluye una de BCM, orientada a aquellas personas que han padecido cáncer de mama. El origen de ello está en un estudio publicado por el médico canadiense Don McKenzie, que defiende la capacidad de este deporte para mejorar la fuerza muscular, además de prevenir o mejorar el linfedema, por no hablar de los beneficios a nivel anímico y psicológico.

De estos últimos habla el oro olímpico en K-2 500 en Pekín cuando subraya que «es una modalidad muy bonita porque haces piña. Necesitas mucha gente para entrenar, te vas conociendo y acabar tomando algo después del entrenamiento», y añade que «más que competir, lo realmente importante es pasarlo bien. Queremos que la gente pruebe y seguro que una vez lo hagan les entrará el gusanillo de continuar».

La embarcación en pleno esfuerzo en la Ría de Aldán entre barcos y bateas. / Gonzalo Núñez

Ayer estrenaron su nuevo barco, adquirido gracias a una oferta y todavía pendiente de financiar con las aportaciones de los patrocinadores que se sumen a la causa. Hasta ahora competían directamente sin tener la opción de entrenarse. «Queríamos disponer de un barco dragón, pero es caro, porque se va casi a los 10.000 euros», señala. Sin embargo, apareció una posibilidad de comprar por unos 8.500 alguna de las embarcaciones que se llevó al Campeonato de España. Así que se preparó un dossier, se movió por diferentes empresas y cayeron las primeras ayudas. Eso sí, Pérez apunta que «todavía nos queda bastante para intentar financiarlo por entero».

Licencias de Dragon Boat

La idea es que este barco de 12 plazas sea la punta de lanza para introducir plenamente el dragon boat en O Morrazo. «Empezamos por aquí y si después vemos que hay mucha demanda pensaremos en conseguir otro», señala Carlos Pérez. Por el momento la respuesta está siendo muy buena. «La gente top del club se ha apuntado, y además se han hecho bastantes licencias gracias al Dragon Boat», explica.

Tres medallas en el Campeonato de España

Aunque la trayectoria todavía es muy corta a nivel comarcal, lo cierto es que el Dragon Boat ya ha generado notables éxitos. El más llamativo fue la presencia de tres palistas cangueses –el propio Carlos Pérez, Francisco Santos y Marta Iglesias– en el equipo español que compitió en el Campeonato del Mundo del pasado año en Filipinas. Un oro en DB12 Open 2.000 metros (la modalidad masculina de 12 participantes), una plata en DB22 Mixto (mitad hombres y mitad mujeres) 2.000 metros, y tres cuartos puestos fueron la cosecha española.

En este último Campeonato de España disputado en Verducido el Dragon Boat Ría de Aldán logró sendos oros en DB12 Open Sénior y Veteranos y un bronce en DB22 Open Sénior, todo en un evento que reunió a más de un millar de deportistas. «Cada año sube exponencialmente la participación», señala el exolímpico.De cara al año que viene el objetivo se centra en el Nacional, pero, sobre todo, en el Selectivo para intentar clasificarse para el Mundial de Canadá.