La revolución de los secundarios

Nueva temporada, nuevo entrenador y nuevo estilo de juego, aún con ciertas similitudes con el impuesto por Nacho Moyano en sus seis años en el banquillo cangués. Quique Domínguez modela poco a poco la filosofía balonmanística de su Frigoríficos del Morrazo con una clara apuesta por el juego colectivo y por un concepto que repite desde su aterrizaje como si fuese un mantra: equipo. Y si su idea ya va reflejándose en la dinámica del Cangas, también lo está haciendo en las estadísticas a nivel ofensivo, con un reparto de responsabilidades que quiere ser el leitmotiv de esta escuadra.

Los goles anotados por los canteranos Iago Iglesias y Juan Rodríguez en el Palau Blaugrana han permitido al Frigoríficos elevar a 18 la cifra de jugadores que ya han estrenado su casillero en la presente campaña. O lo que es lo mismo, todos los de su plantilla con la única salvedad de los porteros Javi Fernández y Mateo Pallas. Incluso el otro guardameta, Ivan Panjan, se estrenó en este apartado ante el Bada Huesca.

El sorprendente máximo artillero de las huestes morracenses es un secundario –si es que ese calificativo se le pudiese aplicar al madrileño– como Santi López. A priori llamado a ser indiscutible en defensa y a ofrecer una aportación más o menos regular en ataque, el todoterreno del Cangas también se ha desmelenado ofensivamente con 18 goles en este arranque de Liga. Poco ha importado que Santi no haya hecho pretemporada y que haya llegado solo un par de días antes del estreno liguero ante el Ademar. Su adaptación a los sistemas de Quique Domínguez ha sido fulgurante.

Manu Pérez entra en el top 4

El podio de máximos realizadores del equipo de O Morrazo se completa con los dos extremos titulares, el zurdo D’Antino, autor de 16 dianas (5 de ellas desde los siete metros) y el diestro Arnau Fernández, que ha puesto su firma a 15 goles (uno de penalti). La rápida circulación de balón favorece el desempeño de los extremos, casi tanto como una estructura defensiva montada para buscar la salida al contragolpe.

El otro jugador que ha superado la decena de goles es el canterano Manu Pérez, que de un papel más discreto la temporada pasada –primera vuelta con el filial, segunda ya integrado en el primer equipo– ha pasado a disponer de más minutos en el rol de director de juego. El moañés ha sido el autor de 13 tantos.

Los siguientes en el ranking son dos de las nuevas incorporaciones de esta temporada. El húngaro Ludman, llamado inicialmente a tener un papel más importante en la faceta defensiva, ha marcado 9 tantos, mientras que el cubano Rivero ha aportado otros 8. Tras ellos hay un trío de jugadores, que son el vigués Martín Gayo, el noruego David Kalvo Valderhaug, y el cangués Pablo Castro, Todos ellos han perforado la portería contraria en 6 ocasiones. Samu Pereiro ha marcado 5 tantos, mientras que el extremo Gallardo y el pivote Javi García han anotado 4. El capitán del equipo, Juan Quintas, ha aportado 3 dianas, mientras que dos extremos como Arón Díaz y Martín Fuentes hicieron 2. Por último, los canteranos Iago y Juan, y Panjan, han marcado un gol.

Un solo jugador entre los 20 máximos artilleros

Santi López es el único representante del Frigoríficos del Morrazo entre los 20 máximos artilleros de la Liga Nexus Asobal. El madrileño ocupa la decimocuarta posición de un ranking liderado por el ademarista Gonzalo Pérez Arce, que ha marcado 39 goles, a una media de 9,75 por encuentro. La segunda plaza es para el central del EON Alicante Ander Torrico, con 32 goles y una media de 8 por partido, mientras que el jovencísimo Marcos Fis (Granollers) completa el podio con 26 tantos.

Joao Perbelini (Cuenca) y Sergi Franco (Granollers) suman 24 goles cada uno, el primero de ellos en solo tres encuentros, con Dorado (Puente Genil) y Parker (Alicante) después con 21. En cuanto a los jugadores cangueses, tras Santi López el siguiente en la lista es D’Antino en el puesto 21. Arnau Fernández ocupa la posición número 32 y Manu Pérez la posición número 51.