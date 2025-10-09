Balonmano | Liga Asobal
El Clásico irrumpe en el duelo Cangas-Logroño
El Real Madrid-Barcelona se disputará en la misma franja que el choque ante el conjunto riojano
El Clásico se entromete en el camino del Frigoríficos del Morrazo. El duelo cumbre del fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona ya tiene fijado su horario para el domingo 26 a partir de las 16.15 horas. El problema para el Balonmán Cangas es que el choque se disputará en la misma franja horaria que su duelo ante el Logroño La Rioja, ya que este será ese mismo domingo a las 17.30 horas en el pabellón de O Gatañal.
La preocupación es evidente en el seno del club cangués, que teme que el duelo entre blancos y blaugrana pueda incidir negativamente en la entrada al pabellón. Más aún en un choque ante un rival a priori superior y ante el que se necesitará toda la ayuda posible, y la que aportan las gradas de O Gatañal es notable. Con todo, se confía en que finalmente se imponga la fidelidad a los colores cangueses.
