El Bueu Atlético respira tras un calendario duro

Mirando al futuro con optimismo después de haber dejado atrás un complicadísimo inicio de temporada que lo ha llevado a enfrentarse al potente Novás, a favoritos para estar en la zona alta como Gáldar e Ingenio, y al siempre complicado Lalín. Así se encuentra el Bueu Atlético, preparando ya el duelo de este fin de semana ante el Culleredo, en lo que parece ser ya un retorno a su Liga particular.

«Nuestra liga son todos, pero es cierto que hay partidos más complicados que otros, y el Culleredo es claramente de nuestra liga», señala el técnico vigués, que apunta de su rival que «es un conjunto joven, que está jugando muy bien y que tras sus dos primeras victorias ha ganado mucha confianza». Y es que el calendario, añade, marca mucho no solo la clasificación sino el aspecto anímico de los equipos. «Ellos ganaron a Ribeiro y Tacoronte, que ya lo hicieron el año pasado a otras alturas de la temporada, pero te coincide esto al inicio y entras en una dinámica muy positiva», manifiesta.

Montes asume la derrota ante el Ingenio (45-37) en un encuentro en el que «hicieron un gran partido y nosotros defendimos mal. Y cuando estás ante un equipo con este potencial de lanzamiento te hacen mucho daño». Con todo, lo peor para el preparador de los buenenses fue que «en los momentos que tuvimos para engancharnos en el marcador tuvimos pérdidas muy absurdas».

Después de caer ante Novás e Ingenio tras aguantar el primer periodo, Montes ve alguna similitud en el hecho de que «cuando ellos te rompen el partido y se van de cinco o seis goles, te obliga a hacer cosas para cambiar la dinámica porque ellos no te van a regalar balones». Es en esa puesta en marcha del plan B y del plan C donde Montes reconoce que «nos salieron mal. El Ingenio mete siete en pista y con nuestra presión nos matan, y con el Novás abrimos la defensa y con una plantilla de tanta calidad también te destrozan».