El Automanía Luceros firma un inicio casi perfecto

Seis puntos de ocho posibles y una única derrota ante el todopoderoso Lanzarote es la carta de presentación de un Automanía Luceros que sorprende a propios y extraños en el arranque de la Primera Nacional. La escuadra que dirige Adrián Méndez certificó el sábado ante el Ribeiro Rodosa Ourense Termal su buen inicio tras imponerse por 31-36 a su rival en un partido en el que Adrián Méndez no pudo disponer de Mateo, Juan, Iago Iglesias y Martín Fuentes (todos ellos con el equipo de Asobal). así como de Denís (lesionado), y en el que alineó a hasta cinco juveniles, varios de ellos de primer año.

«Aquí no triunfa el mejor jugador sino el trabajo de todos. Y la plantilla va ganando confianza y se lo va creyendo poco a poco», afirma el técnico, más que satisfecho del rendimiento de los suyos en este primer mes de competición. Razones no le faltan para ello. Tras sufrir bajas tan notables como Manu Pérez, Azurmendi, Pousa, Gael, Manu Rodríguez o Bernárdez, entre otros, el Automanía Luceros ha tenido que reconstruirse, y lo ha hecho tirando de manera descarada de la base. El único fichaje ha sido el del egipcio Rahim, que llegó a Vigo por estudios y un día llamó al club para ofrecerse. Convenció y es uno más.

Antón, destacado bajo palos

El resto de incorporaciones ha llegado desde la cantera. A los jugadores salidos del desaparecido filial de Autonómica (Josemi, Antón o Eloy) se han unido otros desde el juvenil como William Thompson e incluso alguno más que el año pasado era cadete, como es el caso de los extremos Christian y Xurxo, y del central Doder. La media de edad se ha rebajado de modo más que notable, con el único verso suelto de Josemi, que supera la treintena. En Ribadavia, ante un conjunto muy veterano, lucieron como nunca. «Rotamos a la gente para mantener un ritmo alto. Llegamos igualados al descanso y en la segunda parte sabía que no nos iban a aguantar», relata Méndez, que destaca el partido de todos sus hombres, y en especial del portero Antón. «Javi estuvo bien en la primera mitad, pero él lo hizo de escándalo en la segunda», indica.

«Estaba seguro de que este año íbamos a jugar bien. Al principio ellos estaban más desanimados porque se habían ido muchos, pero les dije que tenemos mejor equipo. Que ellos llegan con ganas, con ambición, y eso es lo que hay que seguir demostrando», argumenta el entrenador del filial del Frigoríficos. Ese es el mensaje, también para el próximo duelo ante el Tacoronte. «Da igual que venga de colista, tenemos que ir siempre a muerte», subraya, antes de manifestar que «este es el Cangas que yo quería cuando fiché aquí, el de un equipo que traiga alguna figura de fuera, pero que tenga un bloque de gente de la casa».

Es precisamente esa posibilidad de llegar arriba la mejor motivación para todos los jugadores del Luceros. «Llevábamos muchos años sin sacar gente para arriba, pero ahora estamos llegando, con el caso de Manu Pérez, de los porteros... Hay que agradecerle al club esa apuesta, y los chicos están cumpliendo», afirma.