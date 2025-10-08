Triple podio para la familia Pérez en la Ocean Challenge

La familia Pérez logró un triple podio en la Ocean Challenge de Madeira, en Portugal, disputada el pasado sábado. El campeón olímpico Carlos Pérez logró la tercera posición en la categoría de SS1 sénior, mientras que su hermano Jesús Pérez logró el triunfo en la modalidad de OC1.

La jornada se completó con el segundo puesto del más joven de ellos, Carlos Pérez, sobrino del medallista olímpico en Pekín 2008, que participó en la categoría de SS1 crianza B.