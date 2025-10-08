Rafa Villaverde: «El partido era para sacar algo más»

Sin poder ocultar la satisfacción por el buen arranque de temporada de su Alondras, pero con la exigencia por bandera, el técnico rojiblanco, Rafa Villaverde, tiene un sabor un tanto agridulce por el empate de su equipo ante el Montañeros. Y es que Villaverde está convencido de que «las circunstancias del partido eran para que hubiésemos sacado algo más», habida cuenta de que su rival jugó con un hombre menos prácticamente todo el segundo periodo por la expulsión de Achore Sánchez.

«La verdad es que estuvimos mejor contra once que contra diez. Es cierto que todo el partido nos mostramos imprecisos, no demasiado fluidos, pero cuando ellos se metieron atrás ya nos costó mucho más encontrar superioridades, mover el balón rápido», reconoce el preparador de los de O Morrazo, que añade que «tuvimos una clara en el inicio de ese segundo tiempo con Martín Rafael, pero ellos también tuvieron alguna a la contra después».

Villaverde lamenta también los errores en los dos goles del Montañeros, «aunque todos los tantos llegan de errores, y el 0-1 nuestro es un robo en una salida suya de balón», pero le concede méritos a un rival que a pesar de ser un recién ascendido está completando un buen inicio y, en su opinión, apunta un poco más alto que para pelear solo por la permanencia. «Llevan mucho tiempo manteniendo la plantilla con el mismo entrenador, no es un equipo nuevo y tienen bastante claro lo que hacen», señala, antes de añadir que «tiene pinta de que van a estar arriba».

El duelo sirvió al técnico para introducir alguna novedad en su once y repartir minutos. «Guime entró por primera vez en el once inicial, Martín también estuvo... Necesitamos que estén todos activados», señala. Así es por el momento. Más allá del lesionado de larga duración Salgueiro, solamente hay dos jugadores en el cuadro cangués que todavía no se han estrenado esta temporada tras cinco jornadas. Son el portero Pedro Ares y el atacante Íker Barreiro. El resto de sus compañeros ya ha disfrutado de minutos. «Y creo que casi todos ellos han tenido al menos una titularidad», dice. No es el caso de Adri Hernández, aunque en el duelo ante el Noia reemplazó a Ube cuando apenas habían transcurrido unos minutos.

Yelco Alfaya, baja cuatro semanas

Otro de los elementos interesantes del choque ante el Montañeros fue el doblete de Manufre, quien de este modo se estrenó tras un arranque de Liga en el que estuvo en un plano más secundario. «Estoy muy contento con él, por los goles, porque es lo que se le pide a un delantero», explica el técnico alondrista, satisfecho de la polivalencia que tiene en la línea ofensiva. «Ahí contamos con muchas alternativas», sentencia.

Entre ellas no estará, al menos durante las próximas semanas, Yelco Alfaya. El talentoso extremo cangués sufre una rotura muscular en la inserción de los adductores y estará de baja por un periodo aproximado de un mes. Ya fue baja este pasado domingo.