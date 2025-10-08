Vela | Cruceros
El Espita vence en la Regata a la Inversa
La embarcación patroneada por José Luis Lastra se impuso en la Clase 2
REDACCIÓN
El Espita de José Luis Lastra se adjudicó la victoria en la Clase 2 en la décima edición de la Regata a la Inversa de la Ría de Pontevedra, organizada por el Real Club de Mar de Aguete y celebrada el pasado fin de semana. La embarcación del Club Náutico Beluso se movió en un igualado grupo cabecero encabezado por Cactus Digital Petrilla y Ozosana, con los buenenses y el Youkounkoun al acecho para que ganase el Petrilla con el Ozosana a un minuto y 45 segundos y con el Espita tercero a 3 minutos y 31 segundos y a la vez ganador de la Clase 2.
Los de José Luis Lastra aventajaron en su clase al Estrella de Martín Amorín (CD Alagua) en 8 minutos y 19 segundos, y en 12 minutos y 32 segundos al Samoa de Simón Bernárdez (RCM Aguete). En la Clase 1 venció el Cactus Digital Petrilla de Jaime Barreiro, con Ozosana y Youkounkoun flanqueándolo en el podio.
La prueba se disputó con una brisa del sudoeste de entre 6 y 7 nudos y en un trazado de 4,63 millas que pasó por Os Pelados, Morrazán, el polígono de bateas de Bueu y regreso a Marín.
