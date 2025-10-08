El Cangas avanza en su campaña de socios y roza ya los 1.500 abonados

En paralelo a la parcela puramente deportiva en las pistas, la tarea en las oficinas tampoco se detiene en el Balonmán Cangas. El club continúa con su campaña de socios en marcha, sumando poco a poco cada vez más adhesiones. Las cifras se sitúan ya muy cerca de los 1.500 abonados, unos números importantes que se sitúan muy próximos a los registrados la pasada temporada a estas alturas.

A pesar de que ya se han disputado cuatro jornadas de la Liga Nexus Asobal, la campaña sigue y los socios antiguos continúan retirando sus carnés, mientras llegan otros nuevos. El goteo se mantendrá en las próximas semanas, con el deseo en el club de poder mejorar aunque sea mínimamente los números del año pasado.

Además, la cifra corresponde únicamente a los socios de pago de las diferentes categorías, pero a ellos habría que sumarles otros 250-300 más que serían los niños que integran la cantera canguesa. La masa social del Cangas goza de buena salud.