Natural Sport y Tao ganan por equipos

Casi un millar de deportistas compitieron este fin de semana en el pabellón de O Rosal en la novena edición del Open Internacional de Taekwondo de Moaña, organizado por el Club Patiño y el Concello. El Natural Sport de Ribeira y el Tao de Vigo se alzaron con el triunfo por equipos en las categorías de combate y técnica respectivamente.

El sábado se desarrolló la competición de combate, con el Natural Sport, JFR Taekwondo y Tao como los tres mejores clubs en la general. El domingo fue el turno de la modalidad de poomsae y freestyle. La clasificación final quedó encabezada por el Tao, seguido por el TKD Sada y el Han’s Horang I.