«Debutar con el Cangas es un sueño y lo máximo: defender al equipo de tu pueblo»

Iago Iglesias combina sus estudios en la Universidade de Vigo, donde cursa Derecho y Dirección y Administración de Empresas, con su pasión por el balonmano. Una pasión que comenzó con apenas 6 años en el colegio de Castrillón-Coiro, con las actividades del Frigoríficos del Morrazo, y que casi a continuación le llevó a ingresar en las categorías inferiores del club. Jugador del Automanía Luceros, entrenador del cadete de Liga Ouro y este sábado por fin pudo debutar con el dorsal 61 como integrante del Frigoríficos del Morrazo.

-¿Cómo se siente después de jugar con la camiseta del Cangas en un lugar como el Palau Blaugrana y ante el F.C.Barcelona?

-Hace un par de semanas estuve de cumpleaños y este es el mejor regalo que podía recibir. Para mí es lo máximo, poder defender los colores del equipo de tu pueblo.

-El día de la presentación oficial del club, en ese acto tan emotivo en el atrio de Darbo, Quique Domínguez se refirió expresamente a usted y destacó su ilusión por entrenar y por llegar a defender la camiseta del Cangas.

-Sí. Cuando comienzas tan joven en el club vas al pabellón todos los partidos, tus ídolos son jugadores de aquí y del club. Por eso siempre quieres llegar a vestir esos colores. Cuando el entrenador me dijo en la pretemporada que iba a debutar en un amistoso [en Pontevedra, contra el Cisne] me hizo mucha ilusión. Pero lo del sábado en el Palau ante el Barcelona fue otra cosa. Fue una experiencia inolvidable, que significa cumplir mi sueño desde que era pequeño. Un subidón. Pero no por creerse nada ni nadie, sino por ver tus sueños cumplidos y que todo el trabajo realizado dio sus frutos.

Iago Iglesias con el balón en el partido de pretemporada ante el Cisne en Pontevedra. / Róber Pastoriza

-Poder debutar en Asobal en el Palau Blaugrana y ante el Barça debe ser increíble... pero quizás no tanto como poder hacerlo en O Gatañal.

-Al final es casi la única puntilla que se le puede poner [risas]. El Palau probablemente sea el segundo mejor sitio porque desde niños todos deseamos con jugar un partido así con O Gatañal lleno.

-¿Cómo se sintió durante el partido, en el que el objetivo del Cangas tenía que ser competir y seguir sumando sensaciones para «su» liga?

-Llegamos pronto al pabellón, es un sitio espectacular. Los nervios se quedaron fuera, estaba muy tranquilo y convencido de que me había hecho acreedor de esta oportunidad. Lo disfruté muchísimo. A nivel colectivo el encuentro fue bastante correcto, fuimos allí con bajas y el equipo dio un buen nivel. Fuimos a competir sin complejos, a correr e intentar ponerles en apuros. Nos quedamos con sensaciones bastante aceptables para afrontar este fin de semana y que el equipo sume dos puntos muy importantes contra Guadalajara.

-El sábado sobre la pista del Palau Blaugrana estaban usted, Manu Pérez, Pablo Castro, Juan Rodríguez, Martín Fuentes o Mateo Pallas. Todos canteranos del club. ¿Qué mensaje cree pueden recibir los jóvenes de las categorías inferiores?

-Desde pequeño en este club tus ídolos son los de todos, como Suso Soliño, Dani Cerqueira, Muratovic... Pero yo en los que más me fijaba era en los jugadores del Luceros, en los partidos del domingo por la mañana, que eran jugadores normales, como yo, sin ningún súper talento pero que curraban un montón para llegar arriba. Cuando veías que llegaban al primer equipo recuerdo que a los niños nos hacía mucha ilusión. Puedo recordar a Mendu, Pumar, Hugo, Pepe, Pablo Castro, que ahora es compañero,... que al final tuvieron su oportunidad. Verlos en la pista, cuando durante la semana te entrenaban a ti o estaban en las escuelas de verano, te marca mucho.

Iago Iglesias durante un entrenamiento con el primer equipo en el pabellón de O Gatañal. / Róber Pastoriza

-¿Cómo recibieron sus pupilos del equipo cadete la noticia de que iba con el primer equipo a Barcelona?

-Este fin de semana teníamos un partido muy importante contra el Cisne. El día anterior les dije que no iba a estar y les hizo mucha ilusión, como me pasaba a mí cuando Mendu era mi entrenador. El mensaje final es que en este club hay oportunidades y que hay que hacerse acreedor de ellas. Con trabajo y esfuerzo se pueden tener estas oportunidades y premios, que compensan todo el trabajo. Pero hay que seguir trabajando mucho para asentarse y seguir. El Cangas está haciendo bien las cosas en la base porque en los niños y niñas ves ilusión y ganas, algo que es muy sano y que ayuda a seguir creciendo al club.

-Ahora toca centrarse en lo que viene este fin de semana, con la visita a O Gatañal del Guadalajara.

Es un partido muy importante, pero como cualquier otro en esta liga. Esta temporada nosotros tenemos una plantilla muy compensada, con mucho sentimiento de equipo y con muy buena conexión entre todos los jugadores, tanto dentro como fuera de la pista. Estoy seguro de que el sábado vamos a sacar los dos puntos y estoy convencido de que vendrán muchos más. Seguro que habrá bastantes victorias.