Fútbol | Tercera Futgal
El Rápido Bahía sufre pero mantiene su racha y el liderato de la categoría
El gol de Brais Cortegoso basta a los de Aldán para vencer al Santomé
REDACCIÓN
Cangas
Nueva victoria del Rápido Bahía. Los de Aldán sufrieron más de la cuenta para vencer a la SD Santomé, que llegó a San Amaro en la última posición y ahí sigue.
Un gol de Brais Cortegoso en el minuto 65 acabó por decantar la balanza. Con este triunfo el Rápido Bahía se mantiene en el primer puesto de la competición, contando por victorias los cuatro encuentros disputados hasta la fecha y prolongando su buen momento de forma. El Bahía arranca la temporada mostrando su candidatura al ascenso.
