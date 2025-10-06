Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Domaio salva un punto que sabe a poco ante el Mos

Los moañeses tuvieron numerosas ocasiones, pero no lograron materializarlas | Los visitantes se adelantaron antes del descanso

Una acción del partido entre el Domaio y el Mos. | G.Núñez

REDACCIÓN

Moaña

El Domaio sumó ayer un empate en su partido contra el Mos (1-1). Un resultado que sabe a poco para el equipo de Miguel del Ojo, que tuvo el dominio del encuentro y gozó de numerosas ocasiones de gol. La última en el minuto 96 y que pudo darle los tres puntos a los moañeses.

A pesar del dominio local el primero en marcar fue el Mos, justo antes del descanso. En un saque de esquina Kevi Castro remató solo en el segundo palo y adelantó a su equipo.

El Domaio intentó reponerse cuanto antes de ese mazazo y antes de llegar al minuto diez de la segunda parte consiguió nivelar el partido. Fue una jugada de Raúl «Rulo», que centró y Hamza Boussbaa remató a bocajarro para poner el 1-1.

A pesar de que los moañeses continuaron intentándolo el marcador ya no se movería más. Con este resultado el Domaio suma 4 puntos y ocupa la decimocuarta posición. La próxima semana visita al Caselas, que tiene los mismos puntos y es decimoquinto.

