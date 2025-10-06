El Cruceiro vence por la mínima y se asienta arriba

La ficha del partido. / FdV

El FC Cruceiro se impuso ayer, por la mínima, al Barro CF ante su afición en el campo Javier Guimeráns. Los de O Hío marcaron el gol que a la postre sería decisivo en el primer tiempo, cuando ya había pasado media hora de juego. El tanto fue obra de Daniel González.

Con esta victoria los de O Hío escalan hasta la sexta posición de la categoría pero están empatados con dos conjuntos que están en promoción de ascenso, el SCD Poio y el Campañó. Siete puntos tiene cada uno de estos equipos.

El Cruceiro empieza a coger vuelo en este comienzo de temporada con la intención de volver a luchar por el ascenso. Solo perdió un encuentro en las cuatro jornadas disputadas hasta esta fecha.