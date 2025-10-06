Fútbol | Tercera Futgal
El Cruceiro vence por la mínima y se asienta arriba
Un tanto de Daniel González sirve a los de O Hío para sumar ya siete puntos esta campaña
REDACCIÓN
Cangas
El FC Cruceiro se impuso ayer, por la mínima, al Barro CF ante su afición en el campo Javier Guimeráns. Los de O Hío marcaron el gol que a la postre sería decisivo en el primer tiempo, cuando ya había pasado media hora de juego. El tanto fue obra de Daniel González.
Con esta victoria los de O Hío escalan hasta la sexta posición de la categoría pero están empatados con dos conjuntos que están en promoción de ascenso, el SCD Poio y el Campañó. Siete puntos tiene cada uno de estos equipos.
El Cruceiro empieza a coger vuelo en este comienzo de temporada con la intención de volver a luchar por el ascenso. Solo perdió un encuentro en las cuatro jornadas disputadas hasta esta fecha.
