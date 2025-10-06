El Bueu asalta el liderato en un duelo vibrante

El Bueu se coloca como nuevo líder de la Segunda Futgal después de ganar ayer al San Adrián 4-3 y tras el tropiezo del Puente Arnelas. El encuentro en A Graña fue vibrante y antes a la media hora de juego ya se habían anotado cinco goles.

El Bueu golpeó primero con goles de Marcos y Jorge en el primer cuarto de hora. El San Adrián recortó enseguida (2-1), pero Alejandro puso el 3-1 en el minuto 24. El San Adrián volvió a acercarse al filo de la media hora (3-2). Los de Vilaboa no culminaron su remontada porque en la segunda parte Christian anotó el 4-2. Aún así el San Adrián volvió a recortar distancias con el definitivo 4-3 en el minuto 73.