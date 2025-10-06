fútbol | Segunda Futgal
El Bueu asalta el liderato en un duelo vibrante
REDACCIÓN
Bueu
El Bueu se coloca como nuevo líder de la Segunda Futgal después de ganar ayer al San Adrián 4-3 y tras el tropiezo del Puente Arnelas. El encuentro en A Graña fue vibrante y antes a la media hora de juego ya se habían anotado cinco goles.
El Bueu golpeó primero con goles de Marcos y Jorge en el primer cuarto de hora. El San Adrián recortó enseguida (2-1), pero Alejandro puso el 3-1 en el minuto 24. El San Adrián volvió a acercarse al filo de la media hora (3-2). Los de Vilaboa no culminaron su remontada porque en la segunda parte Christian anotó el 4-2. Aún así el San Adrián volvió a recortar distancias con el definitivo 4-3 en el minuto 73.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol