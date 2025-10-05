Fútbol | Preferente Futgal
Un Moaña en racha recibe hoy al Villalonga
La CD Beluso busca contra el Celanova ante su afición la primera victoria
En Preferente Futgal el CD Moaña y la CD Beluso disputan hoy en su casa sus respectivos encuentros de la jornada 5. Los moañeses reciben al Villalonga (18.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal). Llegan a la cita como colíderes de la competición, con nueve puntos en su casillero y con la moral por las nubes tras la importante victoria por 1-2 en casa del Porriño Industrial, firmada la semana pasada. Solo el CD Valladares puede seguir el ritmo de puntos del Moaña en este arranque de temporada.
El Villalonga, por su parte, llegará a Moaña con las urgencias de un inicio de temporada muy irregular. Está en la penúltima posición con solo un punto en su casillero y la semana pasada perdió por 1-2 en casa contra el CD Valladares.
Las urgencias se multiplican al tener en cuenta que el Valladares es uno de los proyectos confeccionados para pelear el ascenso a Tercera RFEF. El CD Moaña llega sin bajas a la cita de hoy.
En cuanto a la CD Beluso, recibe al Sporting Celanova (17.30 horas en el campo de Laxes). El objetivo es sumar la primera victoria tras el empate contra el Atios. El entrenador, Juan Amoedo, explica que llegan a la cita «con muchas ganas» y alerta de un Celanova «muy físico que defiende muy bien y con los jugadores muy juntos». No puede contar con el sancionado Parada ni el lesionado Santi.
