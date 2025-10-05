El Frigoríficos cumple el trámite ante el campeón de liga y del mundo

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro cumplió con el difícil trámite de la visita al «ogro» de la Liga Asobal, que además venía de proclamarse campeón del mundo después de dos prórrogas ante el Veszprem de Rodrigo Corrales. El F.C.Barcelona se impuso 42-31 después de darle un hachazo al partido en el arranque del segundo tiempo.

El Cangas afrontó el encuentro consciente de que «su» liga se juega el próximo sábado en O Gatañal con la visita del Guadalajara y por ello Quique Domínguez dejó en casa a varios jugadores que arrastraban molestias, como Javi García, Martín Gayo o Arón Díaz. Unas ausencias cubiertas con los canteranos Juan Rodríguez, Martín Fuentes e Iago Iglesias, que se estrenaba en Asobal con el Frigoríficos. En la convocatoria entró también el portero Mateo Pallas, que disputó sus primeros minutos de la temporada y cuajó una gran actuación en el Palau Blaugrana.

El técnico del Barcelona, Carlos Ortega, también dio descanso a varios de sus jugadores, aunque en este caso por razones diferentes. Ante el apretado calendario azulgrana y con menos de 48 horas de descanso tras la final del Mundial de Clubes apostó por hacer rotaciones. Jugadores como Fabregas, Janc, N’Guessan o Barrufet se quedaron fuera de la convocatoria. Y otros que sí entraron no jugaron ni un solo minuto, como Nielsen, Aleix Gómez o Luis Frade.

La plantilla del F.C.Barcelona posa ayer, antes del inicio del partido contra el Frigoríficos del Morrazo, con el trofeo del Mundial de Clubes logrado el jueves en Egipto ante el Veszprem del portero cangués Rodrigo Corrales. / Miquel Muñoz

El duelo comenzó con intensidad, velocidad y con un intercambio de cañoneros, con Ángel Rivero y David Valderhaug brillando por parte del Cangas. La buena puesta en escena del Frigoríficos le permitió comandar el electrónico hasta el 4-5. Pero después llegó un parcial de 5-0 de los blaugranas (9-5, min.9). Durante bastantes minutos el Frigoríficos optó por jugar sin portero para intentar generar superioridades en ataque con siete jugadores. Pero cada error o pérdida era penalizada por el Barça. Y cuando los cangueses conseguían marcar los de Carlos Ortega respondían con un contragol.

Quique Domínguez solicitó un tiempo muerto antes de llegar al minuto 20 de juego con un 16-9 en el marcador para intentar reordenar a su equipo. El Cangas, ahora con Mateo Pallas en la portería, volvió a encadenar buenos minutos y después de dos goles de Manu Pérez y Martín Fuentes se ponía a solo tres del Barça (19-16, min.27). Incluso tuvo una posesión para reducir aún más esa desventaja, pero no la pudo aprovechar. Así, después de un gol de Sola, un lanzamiento al poste de Gallardo y otro tanto de Bazán los catalanes se fueron al descanso con un resultado de 21-16.

El primera línea Ángel Rivero intenta marcar ayer al F.C.Barcelona ante la oposición de Bazán y Carlsbogard. / Miquel Muñoz

La segunda mitad arrancó con goles de Petar Cikusa y Domen Makuc, que llevaron la ventaja local hasta el 23-16. El Cangas intentó replicar y gracias a un siete metros de D’Antino y a los goles de Manu Pérez, Arnau y Ludman era capaz de mantenerse a flote (26-21, min.37). Pero entonces llegó la machada definitiva por parte del Barcelona, que en apenas tres minutos endosó un parcial de 5-0 con dos goles de Sola, Makuc, Djordje Cikusa y otro del exjugador del Cangas Dani Fernández (31-21, min.41). La ventaja blaugrana siguió aumentando hasta alcanzar una renta máxima de catorce tantos (39-25, min.51).

A pesar de la evidente superioridad del Barcelona el Frigoríficos del Morrazo intentó mantener el tipo y no descomponerse. De hecho consiguió responder con un parcial de 0-4 gracias a dos goles consecutivos de Gallardo, un lanzamiento forzado de Ludman por un pasivo y a siete metros de Martín Fuentes (39-29, min.55).

El pivote cangués Pablo Castro, ayer en el Palau Blaugrana, en una acción para intentar batir a Hallgrimsson. / Miquel Muñoz

Los últimos cinco minutos volvieron a ser un intercambio de goles y el joven Iago Iglesias tuvo la oportunidad de anotar su primer tanto al transformar un siete metros (40-30). En ese correcalles final la última palabra la tuvo el extremo Adrián Sola, que anotó sobre la bocina el 42-31 y acabó como máximo goleador del encuentro.

El Cangas afronta ahora una semana en la que recibirá el sábado en O Gatañal al Guadalajara, que actualmente es el colista de la Asobal con tres derrotas. Los alcarreños cierran hoy la cuarta jornada de liga en su pista, donde recibirán al Villa de Aranda. El encuentro del sábado en el «fervedoiro» cangués está fijado para las 17.30 horas.