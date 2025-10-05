El Domaio recibe al Mos y el San Adrián visita Bueu

La quinta jornada en Primera Futgal deja un duelo importante para el Domaio si quiere empezar a asentarse en la zona media de la tabla. Los moañeses reciben al UD Mos (17.00 horas en el campo de A Granxa). Con tres puntos en su casillero el Domaio aspira a una segunda victoria que le permita superar en la clasificación a su rival de hoy, pues el UD Mos llega a la cita de esta tarde con un puesto más y cuatro puntos ganados hasta la fecha.

La semana pasada el Domaio perdió de forma cruel por 3-2 en casa del Sporting Guardés, justo cuando había logrado empatar un resultado de 2-0 adverso. Los jugadores deben dejar atrás ese mal sabor de boca. El UD Mos, por su parte, viene de perder de forma contundente por 1-4 contra el Gondomar.

En lo que respecta a Segunda Autonómica el CD Bueu disputa su cuarta jornada recibiendo al San Adrián (18.00 horas) ya encaramado en puestos de privilegio. Los bueueses son colíderes tras vencer por 1-3 en campo del Dorrón CF y sumar 7 puntos en tres jornadas.

El San Adrián llegará a Bueu en la parte baja con tres puntos en su casillero. Eso sí, los de Vilaboa tienen la moral por las nubes pues precisamente su primera victoria la consiguieron el pasado domingo al imponerse por dos tantos a cero al Monteporreiro. El Bueu aspira a seguir en lo más alto y el San Adrián a dar un salto en la clasificación.