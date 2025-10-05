Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Primera Nacional

El Bueu pierde en Canarias ante el Ingenio (45-37)

El partido se resolvió en el tramo final

REDACCIÓN

Bueu

El Bueu Atlético continúa con su duro arranque de liga. La semana pasada perdió en su pista ante el líder (Valinox Novás) y ayer le tocaba visitar al segundo clasificado, el Ingenio de Gran Canaria. La victoria fue para los locales (45-37). La primera parte fue muy disputada y la igualdad se mantuvo hasta prácticamente el último cuarto de hora de juego.

