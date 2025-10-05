Balonmano | Primera Nacional
El Bueu pierde en Canarias ante el Ingenio (45-37)
El partido se resolvió en el tramo final
REDACCIÓN
Bueu
El Bueu Atlético continúa con su duro arranque de liga. La semana pasada perdió en su pista ante el líder (Valinox Novás) y ayer le tocaba visitar al segundo clasificado, el Ingenio de Gran Canaria. La victoria fue para los locales (45-37). La primera parte fue muy disputada y la igualdad se mantuvo hasta prácticamente el último cuarto de hora de juego.
