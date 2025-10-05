El Bueu pierde en Canarias ante el Ingenio (45-37)

El Bueu Atlético continúa con su duro arranque de liga. La semana pasada perdió en su pista ante el líder (Valinox Novás) y ayer le tocaba visitar al segundo clasificado, el Ingenio de Gran Canaria. La victoria fue para los locales (45-37). La primera parte fue muy disputada y la igualdad se mantuvo hasta prácticamente el último cuarto de hora de juego.