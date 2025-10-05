Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera Futgal

El Bahía y el Cruceiro miden sus fuerzas con el Santomé y el Barro

Los de Aldán llegan como líderes a la cuarta jornada y los de O Hío quieren seguir escalando

REDACCIÓN

Cangas

En la cuarta jornada de Tercera Futgal el Rápido Bahía, que es líder con 9 puntos, recibe hoy al colista en el campo de San Amaro, el SD Santomé de Marín (17.00 horas). Los de Aldán aspiran a prolongar su gran racha de inicio de temporada a costa de un Santomé al que le está costando encontrar su juego en estos primeros compases de la campaña y todavía no sabe lo que es sumar.

El FC Cruceiro, por su parte, recibe el Barro CF (17.30 horas en el campo Javier Guimeráns). Los de O Hío son quintos con cuatro puntos y el Barro FC llega a esta jornada con los mismos puntos en su casillero por lo que el que gane logrará asentarse en los puestos de promoción de ascenso y seguirá escalando posiciones.

